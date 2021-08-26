習近平蒲亭通話　聚焦阿富汗問題各表立場

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習近平提到，中方願與包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割，與世界各國特別是周邊國家友好相處。
根據這項報導，蒲亭表示，當前阿富汗局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。
蒲亭指出，俄中在阿富汗問題上擁有「相似立場和共同利益」。俄方願與中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，「打擊恐怖主義」，切斷毒品走私，防止阿富汗「安全風險外溢」，抵禦「外部勢力」干預破壞，維護地區安全穩定。
其他方面，習近平宣稱，「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道。哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權」。中俄作為「新時代全面戰略協作夥伴」，要深化「反干涉」合作，將各自國家前途命運「牢牢掌握在自己手中」。中方堅定支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方為維護國家主權安全所採取的舉措。
根據報導，蒲亭表示，俄方堅定奉行「一個中國」政策，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆和南海等問題上「維護自身核心利益的正當立場」，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，反對將COVID-19病毒溯源政治化，希望與中方繼續深化各領域務實合作，加強防疫合作。
報導指出，兩人一致認為，當前國際和地區形勢複雜演變，中俄雙方及時就雙邊和多邊重大問題保持溝通「十分重要和必要」，雙方同意繼續透過各種方式保持密切交往。（編輯：張淑伶）1100825