罹癌阿姨撐病體赴金馬典禮　蔡凡熙遺憾「沒站上台領獎」

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蔡凡熙拍戲期間一度發現劉奕兒動真感情，「因為她的角色有太多放不開的遺憾，導致奕兒太進入角色時，會一直處於很愛我、又難過、又受傷的情緒中，讓我很擔心。」當被問及拍攝期間怎麼回應劉奕兒的愛？蔡凡熙笑著表示：「劉奕兒很專業，她愛的只是我戲中角色，下戲後我一開口，她就不耐煩地說：『吼唷，又是蔡凡熙。』」而自己是如何拿捏「入戲」的分寸？蔡凡熙說：「我都是拿內在與角色相似的部分，再把它放大演出，像這次《超感應學園》中的角色跟我就有6成像，我們都喜歡探險，只是戲中的角色反應比較浮誇。」
該劇是靈異題材，蔡凡熙回憶起高中時期與朋友挑戰去新店猛鬼樂園探險的經歷，他說：「有一次凌晨2、3點去，天色很黑看不到路，走到一個類似房子的屋頂上時，我們就很調皮的在那屋頂上跳，想試看看會不會塌，接著走到一間廟，裡面的廟公突然問我們是不是有走到那個房子？並且告知以前有人在那邊上吊，我們才開始覺得很毛。」適逢鬼月，蔡凡熙表示會避免農曆7月去海邊，隨後他秀出自己的錢包，「外人看我的皮包好像很厚、超有錢，但其實都不是錢，是我放了大約25個平安符。」本身不迷信的他，算命只著重問事業，「因為我對我的工作一直都沒有自信，所以我也會去求神問佛，讓我做得比較心安一點，像是同時收到幾個劇本時，我就會問有沒有該注意的事情。」