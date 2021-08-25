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罹癌阿姨撐病體赴金馬典禮　蔡凡熙遺憾「沒站上台領獎」

▲蔡凡熙遺憾來不及拿獎給阿姨看。（圖／八大）
▲蔡凡熙遺憾來不及拿獎給阿姨看。（圖／八大）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-25 19:56:53｜2021-08-25 19:57:07

蔡凡熙在八大校園奇幻劇《超感應學園》飾演具有靈異體質的男大生，與劉奕兒攜手幫遺留在世的冤魂了卻遺憾，日前他接受媒體訪問，坦言自己的遺憾就是無法讓阿姨完成她的心願。他說：「當年入圍金馬獎時，阿姨癌症末期，被告知剩2、3個月時間可活，記得金馬獎典禮當天，阿姨跟家人都有來，她很虛弱的跟我說：『要加油，你一定會得獎！』現在阿姨已經離世，我的遺憾除了沒得獎外，就是沒讓她親眼看到我站上台領獎的樣子。」

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▲劉奕兒入戲太深對蔡凡熙（左）動真情。（圖／八大）
▲劉奕兒對蔡凡熙（左）動真情。（圖／八大）
蔡凡熙拍戲期間一度發現劉奕兒動真感情，「因為她的角色有太多放不開的遺憾，導致奕兒太進入角色時，會一直處於很愛我、又難過、又受傷的情緒中，讓我很擔心。」當被問及拍攝期間怎麼回應劉奕兒的愛？蔡凡熙笑著表示：「劉奕兒很專業，她愛的只是我戲中角色，下戲後我一開口，她就不耐煩地說：『吼唷，又是蔡凡熙。』」而自己是如何拿捏「入戲」的分寸？蔡凡熙說：「我都是拿內在與角色相似的部分，再把它放大演出，像這次《超感應學園》中的角色跟我就有6成像，我們都喜歡探險，只是戲中的角色反應比較浮誇。」

▲蔡凡熙錢包放了約有25個平安符。（圖／八大）
▲蔡凡熙錢包放了約有25個平安符。（圖／八大）
該劇是靈異題材，蔡凡熙回憶起高中時期與朋友挑戰去新店猛鬼樂園探險的經歷，他說：「有一次凌晨2、3點去，天色很黑看不到路，走到一個類似房子的屋頂上時，我們就很調皮的在那屋頂上跳，想試看看會不會塌，接著走到一間廟，裡面的廟公突然問我們是不是有走到那個房子？並且告知以前有人在那邊上吊，我們才開始覺得很毛。」適逢鬼月，蔡凡熙表示會避免農曆7月去海邊，隨後他秀出自己的錢包，「外人看我的皮包好像很厚、超有錢，但其實都不是錢，是我放了大約25個平安符。」本身不迷信的他，算命只著重問事業，「因為我對我的工作一直都沒有自信，所以我也會去求神問佛，讓我做得比較心安一點，像是同時收到幾個劇本時，我就會問有沒有該注意的事情。」


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