瑞士信貸：美國員工未打疫苗須居家辦公

（中央社蘇黎世25日綜合外電報導）瑞士信貸銀行已要求全美所有未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的員工，自9月7日起須居家辦公。由於擔心Delta變異株擴散，這家銀行延後實施全員回辦公室上班的計畫。
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）上週告訴美國員工，全員恢復進辦公室的計畫已延後至10月18日實施。還沒接種COVID-19疫苗的人則被告知須待在家中，直到接種疫苗或有新的指引為止。
根據路透社所見並獲公司證實的備忘錄，銀行通知美國員工：「由於Delta變異株讓全美日益憂心，我們強烈建議所有員工接種COVID-19疫苗，並留意您所在區域的最新口罩和社交距離指示。」
「Delta變異株傳染率更高，因此這麼做特別重要。」
Delta變異株擴散促使若干華爾街（Wall Street）公司重新思考進辦公室上班的計畫。數家美國銀行已開始對員工實施更嚴格的口罩與疫苗接種要求。
在瑞士信貸銀行之前，高盛集團（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）與花旗集團（Citigroup）都已要求美國的員工進入辦公室前須先接種疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100825