頭痛暈眩記憶受損　哈瓦那症候群頻傳美展開調查

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●什麼是哈瓦那症候群
2016年底，美國國務院駐古巴人員首次出現一連串無法解釋的醫學症狀。當時這些外交人員被派往古巴，是歐巴馬總統政府和哈瓦那當局恢復關係正常化計畫的一部分。而美國外交官在古巴境內出現神秘症狀，導致雙方關係緊張。
古巴傳出案例後，派駐世界各地的外交和情報人員也出現類似症狀，哈瓦那症候群（Havana Syndrome）症狀包括頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難和嚴重程度不一的記憶喪失等。
●哪些地區曾有美國人出現哈瓦那症候群
2016年底，美國和加拿大駐古巴人員出現首批案例。美國國務院2018年也通報中國出現可能案例，而從廣州市撤離國務院員工和眷屬。此外，台灣、俄羅斯、波蘭和喬治亞境內的美國外交和情報人員也出現類似症狀。一些華府官員可能也曾受影響，包括一名據報是在白宮附近出現不適症狀。
過去幾個月，維也納也出現幾起疑似案例，美國國務院和奧地利政府表示，它們正在調查。美國中央情報局（CIA）已延攬一位曾領導追捕蓋達組織已故首腦賓拉登（Osama bin Laden）行動的資深官員，領導專案小組調查哈瓦那症候群。8月，至少2名駐德國的美國官員通報出現相關症狀。
CIA局長伯恩斯（William Burns）7月22日在全國公共電台（NPR）播出的訪問中表示，約幾百名罹患「哈瓦那症候群」的美國官員和親屬中，約有100名是中情局人員和其家眷。
●哈瓦那症候群成因
剛開始，調查人員認為哈瓦那症候群是聲波武器攻擊的結果。然而，根據美國國家學院（NationalAcademies of Sciences, Engineering, and Medicine）去年12月公布的一份完整報告指出，外交人員出現的症狀似乎「與定向脈衝射頻能量（directed pulsed RFenergy）所造成的效果一致」。
2018年另一項醫學評估則認為，微波（一種射頻能量 radio frequency energy）是最有可能的罪魁禍首。賓州大學針對40名出現這種症狀人士的腦部進行檢查，發現腦部受損證據。
導能武器或定向能量武器（directed-energyweapon）已在不少國家進行測試，然而，定向能量還有其他潛在應用。紐約客（New Yorker）5月披露，調查人員目前推測有一個外國情報機構，可能是俄羅斯軍事情報局（GRU），將微波裝置瞄準美國官員，目的是蒐集他們電腦和手機裡的資料。
●美政府因應作為
前總統川普曾把最初傳出的事件公開歸咎於古巴，哈瓦那當局否認那類指控。然而，世界各地通報的案例再度引起美國政府內部對這項議題的關注。國務院和中央情報局已在內部成立專案小組進行調查。
美國參議院情報委員會跨黨派領袖也表示，委員會計畫對此展開調查，以保護受害者。參議院已於6月7日無異議通過「哈瓦那法案」（Helping AmericanVictims Afflicted by Neurological Attacks Act,HAVANA Act），將授權為受影響的美國外交和情報人員提供額外醫療和財務支援。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1100825