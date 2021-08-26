NOW早報／男送30組LINE貼圖全跳「3字通知」！實情全尷尬

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原PO於PTT八卦板上發文，表示因為對方一直不回訊息，當下他便利用送貼圖的方式測試是不是被封鎖，「贈送30組貼圖，全部都是顯示已擁有，不可能每組都買，這樣是不是代表被封鎖？」
據了解，若用戶要想知曉自己在LINE上是否被好友封鎖，可透過「贈送貼圖」方式確認，倘若贈送時跳出「這位好友無法接收貼圖禮物，請選擇其他送禮對象」或「XX已擁有這組貼圖」，代表有2種可能，一是對方早已有該款貼圖，二則是真的封鎖了你。
貼文曝光後，就引發不少鄉民討論，「可憐阿你被封鎖了」、「這種時候笑一笑就算了」、「不忍說，但確實是」、「不忍噓，實話總是傷人」、「可憐哪！被閣下盯上真恐怖」。但亦有人坦言「說不定人家貼圖月訂閱制」、「你就選一個很冷門的貼圖送，如果對方也顯示已擁有就真的是被封鎖啦」、「你送名字貼圖就知道了= =」。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後局部大雨
今（26）日天氣跟昨類似，整體大氣環境仍不穩定，隨著大環境轉為東南風，迎風面的東南部沿海地區以及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨發生；西半部地區及其他山區則是要留意午後短暫雷陣雨，局部地區有短延時強降雨並且有大雨發生的機率，不時伴隨雷擊及強陣風，部分地區的降雨則會下得更晚一點，外出需攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫約33至35度，尤其是在大台北、桃園地區及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱。
民眾打高端疫苗猝死 侯友宜：讓法醫解剖檢驗死因
108天的努力，台北本土確診數再見「+0」；新北市長侯友宜昨（25）日呼籲，新北有33個的社區篩檢站免費做PCR，希望大家不要看到0確診就認為社區感染完全清除，民眾如果有需要就出來篩檢，找出隱藏的隱形傳播鏈。
至於國產高端疫苗23日開始施打後，陸續傳出接種後死亡的個案，媒體詢問侯友宜是否應暫緩施打？侯友宜回應，這段期間民眾施打高端的疫苗而猝死，希望真正的死亡原因，要經過法醫的解剖後，好好檢驗死亡的原因，並透過整個醫療體系的鑑定，再對外清楚的說明。
比Delta更致命！瑞士專家警告：COVID-22明年恐襲全球
全球新冠肺炎（COVID19）疫情尚未停歇，可能又有致命的新病毒出現。瑞士蘇黎世聯邦工學院免疫學教授賽雷迪（Sai Reddy）警告，明年可能會出現新的變異病毒「COVD-22」，且比Delta變種病毒更加致命。
美中貿易戰外溢效應擴大 謝金河「3點」分析未來局勢
美中貿易戰仍在持續角力，財信傳媒董事長謝金河認為，「美中金融戰的外溢效應持續擴大」，並以3點分析未來美中局勢，他主張，現在美國大市值企業一直往前，中國一直向後，這個現象對中國企業的全球競爭力有傷。
王齊麟女友曝光了！去年「抱比基尼妹」 理想型只有5字
羽球男子雙打組合「麟洋配」奪金後成為話題人物，兩人的伴侶也受到關注，相較李洋大方公開女友，王齊麟則顯得低調，有週刊昨（25日）起底王齊麟女友身分，大眼、豐唇是位清秀佳人，也讓人想起他去年上配對節目，透露理想型就是「好看就好了」。
據《鏡週刊》報導，王齊麟女友是排球隊隊員，身高約165公分，與188公分的男友有「超萌身高差」，兩人被拍到在大街上十指交扣，女友還輕拍王齊麟屁股，甚至把手伸進王齊麟衣服裡，互動相當親暱。事實上，王齊麟飛日本參加奧運前在IG發文，女友就現身留言「順飛」2個字，王齊麟直接回應：「愛你！」還附上一顆愛心符號。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。