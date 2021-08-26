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10月底前要11億人接種！狂拚打疫苗　中國各地亂象叢生

▲為了提升疫苗覆蓋率，中國多地陸續傳出接種亂象。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了提升疫苗覆蓋率，中國多地陸續傳出接種亂象。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-26 08:57:28

近日多間中港媒體聲稱，中國國家主席習近平下令，要求10月底完成11億人的疫苗接種，試圖將疫苗覆蓋率提升至中國總人口的78%。然而，許多地區難以趕上國家的防疫腳步，各地也頻頻傳出有關疫苗接種的亂象。

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據《澎湃新聞》等陸媒，為了加快疫苗接種速度，河北、湖南近期陸續發生跨區拉人、亂發錢甚至強制接種的亂象。河北邯鄲市峰峰礦區、武安及邱縣等地，都發現有區外人員以不同手段組織、接送該區群眾，到別區接種疫苗，並承諾會給一定數額的獎勵和補助。

有河北邯鄲肥鄉區肥鄉鎮北西落堡村的居民向媒體透露，說自己的母親疑似「被打疫苗」，明明就沒接種，健康碼上卻顯示已經接種，導致現在接種疫苗遇到困難，他就此事詢問當地的黨支部書記，卻被告知「是為了完成任務」。

有其他村民告訴《澎湃新聞》，他8月23日去當地衛生院要打新冠疫苗，也是被告知已經接種過一劑，但他根本還沒打過。報導指出，全村有近200人遇到同樣情況，邯鄲市疫情防控指揮部正在向縣級部門進行核實。

此外，《自由亞洲電台》報導指出，隨著中央訂定的期限越來越近，儘管中國衛健委有明文規定，不能強迫打疫苗，但未能杜絕各地強打疫苗的亂象，有河南公民為拒打疫苗被警方傳喚、湖南有公務員被要求每人至少要拉2人打疫苗、南京也出現跨區搶人，青海還有小區用停保的手段「嚇唬」民眾施打。

▲青海有小區用停保、停止部分福利的方式要求民眾打疫苗。區負責事後表示，其實不會真的停辦這些業務，就是嚇唬嚇唬民眾，讓他們乖乖接種疫苗。（圖／翻攝自微博）
▲青海有小區用停保、停止部分福利的方式要求民眾打疫苗。區負責事後表示，其實不會真的停辦這些業務，就是嚇唬嚇唬民眾，讓他們乖乖接種疫苗。（圖／翻攝自微博）
河南雙河鎮蔡莊村村民張傑控訴，劉姓村書記威脅不肯打疫苗的村民，「寧可錯殺一千，不可放過一個」，但他都已經明確告知家中的情況，妻子之前有過腦梗塞病史，他則是有腦血管痙攣，還有一側的肢體麻木，實在不太敢打疫苗，但官員仍要求必須全員接種：「只要喘口氣的都要打」。

報導指出，中國有些地區確實執行了強制打疫苗的政策，但也有些地方坦言只是為了達標而嚇唬民眾。《北京之春》主編胡平表示，為了因應變種病毒及明年的北京冬奧，中國政府在要求全民施打疫苗上已成了重點政治任務，但根本問題是中國民眾對中國疫苗的信心不足。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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