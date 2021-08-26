台積電調漲價格ADR漲逾4% 早盤衝上600元帶動大盤
美股昨（25）日四大指數上揚，台積電ADR也漲4%，激勵台北股市今（26）日早盤漲超過150點，最高站上17201點。權值股台積電調漲晶圓代工報價，今日股價開盤後就衝上603元，漲幅達3%，隨後漲幅縮小，而聯電漲2%、世界先進也漲1.7%、力積電漲2.5%。另外，今日鋼鐵股表現亮眼，早盤有多檔漲停。
記者許家禎/台北報導
2021-08-26 09:44:26｜2021-08-26 09:46:13
美股道瓊指數25日上漲39.24點，或0.11%，收35,405.5點；那斯達克上漲22.06點，或0.15 %，收15,041.86點；標普500指數上漲9.96點，或0.22%，收4,496.19點；費城半導體指數上漲27.2點，或0.81%，收3,372.6點。而台積電ADR收紅，漲4.39%來到117.03美元。
台北股市今日開盤漲131.53點，加權股價指數以17177.39點開出，隨後在台積電領軍下，早盤一度漲超過150點，來到17201點，但之後漲幅縮小。台積電今日一早也站上600元以上，來到603元，隨後漲幅縮小，但也仍強勢漲10元，漲幅1.5%，來到594元左右。
台積電走揚也帶動其他晶圓代工類股，聯電早盤漲2%，來到61.3元附近。世界先進漲1.7%，來到148元。力積電則漲2.5%，來到66.5元。不過聯發科跌逾2%，來到890元。其他電子股，鴻海也相對弱勢，跌0.9%，來到107.5元。國巨跌1.6%、英業達跌逾1%。
而今日盤面焦點換成鋼鐵股，像是燁興、中鋼構、燁輝、威致、彰源早盤飆漲停，其他新鋼、運錩、中鋼、春源、中鴻漲幅有2到9%。