日本瘋傳單身男女「相親新招」！完全免費 網嗨：有救了
現代人不婚不生的現象越來越常見，少子化也成了另類國家危機。但對許多單身人士來說，並非他們無意找個伴，而是日常生活中能認識的朋友實在不多，不知如何擴大交友圈，若透過網路交友軟體，又會擔心被騙。對此，日本電視就介紹了最新流行的新型態「相親方式」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:27:55
日本電視台的晨間節目《我家好宅大公開（スッキリ）》日前在節目中介紹了「推特婚活」的新流行，所謂「推特婚活」就是指在推特上的熱門關鍵字「＃Twitter婚活」，許多單身男女會打一篇附上個人基本資料的自我介紹文章，然後在文末標注「＃Twitter婚活」，如此一來網友便可以藉此互相認識。
只要在推特上搜尋「Twitter婚活」，便可以找到許多網友的自我介紹，格式不拘，但多數人都會仔細寫上自己的性別、年齡、居住地區、職業、休閒嗜好等等。
而節目也指出「推特婚活」的3大優勢，第一就是你可以自由決定要公布哪些個人資訊；第二是透過關鍵字找到感興趣的對象，可以藉著瀏覽對方過去的推文，更加全面了解對方的個性；第三則是完全免費，省下加入婚友社或交友軟體可能需要的費用。
節目最後還真的找來一對透過「推特婚活」認識進而結婚的例子，果然是給單身男女們開啟了一條嶄新的脫單大道。（編輯：倪浩軒）