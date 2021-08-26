COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本瘋傳單身男女「相親新招」！完全免費　網嗨：有救了

▲日本網友時下流行一種新的認識異性男女方式，可望替單身人士創造更多桃花運，引發熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
▲日本網友時下流行一種新的認識異性男女方式，可望替單身人士創造更多桃花運，引發熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-26 12:27:55

現代人不婚不生的現象越來越常見，少子化也成了另類國家危機。但對許多單身人士來說，並非他們無意找個伴，而是日常生活中能認識的朋友實在不多，不知如何擴大交友圈，若透過網路交友軟體，又會擔心被騙。對此，日本電視就介紹了最新流行的新型態「相親方式」，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本電視台的晨間節目《我家好宅大公開（スッキリ）》日前在節目中介紹了「推特婚活」的新流行，所謂「推特婚活」就是指在推特上的熱門關鍵字「＃Twitter婚活」，許多單身男女會打一篇附上個人基本資料的自我介紹文章，然後在文末標注「＃Twitter婚活」，如此一來網友便可以藉此互相認識。

▲「推特婚活」成為日本單身人士的相親新招。（圖／翻攝自《我家好宅大公開》節目截圖）
▲「推特婚活」成為日本單身人士的相親新招。（圖／翻攝自《我家好宅大公開》節目截圖）
只要在推特上搜尋「Twitter婚活」，便可以找到許多網友的自我介紹，格式不拘，但多數人都會仔細寫上自己的性別、年齡、居住地區、職業、休閒嗜好等等。

而節目也指出「推特婚活」的3大優勢，第一就是你可以自由決定要公布哪些個人資訊；第二是透過關鍵字找到感興趣的對象，可以藉著瀏覽對方過去的推文，更加全面了解對方的個性；第三則是完全免費，省下加入婚友社或交友軟體可能需要的費用。

▲有興趣參與的網友，就會發出類似這樣的推文，並標注「＃Twitter婚活」關鍵字。（圖／翻攝自@suzumechan_dayo的推特）
▲有興趣參與的網友，就會發出類似這樣的推文，並標注「＃Twitter婚活」關鍵字。（圖／翻攝自@suzumechan_dayo的推特）
節目最後還真的找來一對透過「推特婚活」認識進而結婚的例子，果然是給單身男女們開啟了一條嶄新的脫單大道。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀