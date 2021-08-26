有「復必泰」中國產？孫大千：鬼月說鬼話、BMW國產的？
中央流行疫情指揮中心揮官陳時中昨天（25日）證實，首批來台的BNT疫苗會有中文「復必泰」標籤，但基於防疫考量，只要疫苗是有效安全的，就可以接受印有「復必泰」標籤字樣的BNT疫苗。有民眾稱，該批疫苗是由德國原廠出貨，原本是要送到中國，才會印有「復必泰」字樣，並對印有這些字樣疫苗的安全性表示存疑。對此國民黨政治人物孫大千今天（26日）在臉書開轟，批這種說法是在秀智商的下限嗎？
新頭殼newtalk
2021-08-26 14:58:51
孫大千表示，永齡基金會和台積電在進行採購談判時，原本就向政府保證，一定是從德國原廠出貨，但是因為民進黨一直糾結在「復必泰」這三個字上，德國原廠才必須為台灣客製化新的標籤，因此導致台灣年輕世代要多等上兩個月的時間，才能夠接種BNT疫苗。他怒批 :「所以，疫苗出發地是德國，不是中國，連這個都搞不清楚」。
孫大千指出，上海復星只不過是BNT在華人地區的總代理商，既沒有代工能力，也不會進行分裝，在沒有證據的情況之下，居然只用一句「反正只要有經過中國的，你有沒有分裝動手腳，我怎麼知道？」來自行想像，自行判斷，這不是令人笑死嗎？
孫大千轟說 :「如果只是因為上海復星取得了BNT的大中華區代理權，就認定BNT是中國疫苗，那麼，台灣泛德汽車長久以來代理BMW，所以BMW也是國產汽車嗎？」
但BNT上面的標籤也有網友質疑 :「上海復星的業務範圍不是規定在所謂大中華圏？ 如果是賣往大中華圏以外的國家需要印刷復必泰字樣？」而網路寫手孟買春秋也表示 :「查了一下好像也沒查到指揮中心曾經堅持有復必泰簡體字標籤就不要的消息。」
關於BNT疫苗上面有「復必泰」標籤的爭議，台灣民眾的意見呈現極大落差。
新聞來源為Newtalk 新頭殼