Canon串聯社群秀出微笑創意照　為後疫情時代傳遞正能量

近日在全民齊心努力下，疫情逐漸得到緩解，大家的生活也在微解封當中逐步恢復正常，不過帶戴口罩已經成為生活常態。光學影像領導品牌Canon發起「Big Smile with Canon 暖心守護 微笑再出發」活動，希望在這段微解封時期，即便人人戴口罩，仍然可以透過各種方式展現開心的心情。經研究證實，笑容可以有效降低憂慮與緊張情緒，帶來愉快的心情外也能增強免疫力及幸福感！Canon 期盼透過一個簡單卻又乘載滿滿力量的微笑來傳遞正能量，在後疫情時代給予自己以及身邊的人更多支持與鼓勵，因此在Canon官方粉絲團發起「秀出你的創意笑容」活動，鼓勵所有人就算帶著口罩，也要透過其他創意方式展現笑容，用照片傳遞微笑正能量！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▲Big Smile with Canon 。(圖 / Canon)

× ▲▲Big Smile with Canon 。(圖 / Canon)

▲台灣佳能資訊總裁蘇惠璋 (拍攝時間為疫情之前) 。(圖 / Canon)

× ▲台灣佳能資訊總裁蘇惠璋 (拍攝時間為疫情之前) 。(圖 / Canon)

搭配「Big Smile with Canon」暖心守護 微笑再出發，Canon官方粉絲團發起「秀出你的創意笑容」抽獎活動，只要在活動貼文中按讚並分享創意笑容照片，不論是笑臉自拍、寵物笑臉、麵包塗果醬笑臉等各式微笑照片，即可參加抽獎活動，其中最大獎項為 Canon CV-123A 拍可印相機 (共三台)，短短兩周（截至8/27）吸引近4,000個互動，其中超過2,500人按讚，600多個留言參與。





活動留言中有許多孩子、親友甚至是長輩大方展現笑容，讓人看了心暖，另外，也有網友秀出創意，將荷包蛋上畫出笑臉、寵物開心玩樂的照片，甚至還有自己製作的南瓜燈笑臉，趣味性十足，不論是笑臉自拍、寵物、麵包塗果醬笑臉、便條紙上畫微笑，就是要傳達：就算帶著口罩，也別忘了展現笑容，溫柔善待身邊的人。





▲Canon員工 (拍攝時間為疫情之前) 。(圖 / Canon)

× ▲Canon員工 (拍攝時間為疫情之前) 。(圖 / Canon)

▲網友趣味留言截圖 。(圖 / Canon FB粉絲團)