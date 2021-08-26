經濟部推「雲世代」數位支付　小商家申請即可拿3萬元

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而有關新推出的好食券，陳正祺表示，今年的疫情以來，受到衝擊最嚴重的就是內需服務業，包含餐飲糕餅產業，所以在跟業者諮商以後，決定推出好食券，配合振興五倍券加碼，鼓勵民眾去消費在餐飲業、糕餅等，而詳細的規劃細節，未來有具體的規劃後再跟社會報告。
經濟部表示，民眾只要綁定數位五倍券，除了政府發給的5千元消費額度外，有機會再獲得500元的「好食券」加碼優惠，只要先消費500元於餐飲、糕餅店家或夜市與市場等小微店家、攤商，政府就會再回饋500元。
經濟部長王美花則表示，特別感謝台塑集團慷慨協助，台塑王文淵總裁致電自己，表達希望在疫情期間，展現企業社會責任與對台灣的關懷，因此台塑旗下的台灣塑膠工業、南亞塑膠工業等公司已聯合捐贈10億元，讓經濟部專款用於中小型店家的紓困振興，將好食券原本可發放的份數從200萬份增加至400萬份。
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