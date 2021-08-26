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經濟部推「雲世代」數位支付　小商家申請即可拿3萬元

▲針對數位券支付與商家兌換方案，陳正祺說明，現正規劃「雲世代」計畫的資訊服務軟體，只要向中央申請就會輔導其加入，同時獲得3萬元獎勵金。（示意圖／NOWnews資料照）
▲針對數位券支付與商家兌換方案，陳正祺說明，現正規劃「雲世代」計畫的資訊服務軟體，只要向中央申請就會輔導其加入，同時獲得3萬元獎勵金。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-26 14:30:56｜2021-08-26 14:32:49

行政院今（26）日於院後記者會正式公布五倍券的相關規劃，經濟部次長陳正祺也透露，針對小商家、攤販難以收取數位券轉換為實質收入，已啟動「雲世代」軟體，只要商家向經濟部申請即可獲得3萬元獎勵金，設計上也相當簡易、方便，另外今（2021）年新推出的500元面額「好食券」，也是為了因應6月份餐飲業營業額銳減39.9%，可加速受創嚴重的小微店家振興。

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針對數位券支付與商家兌換方案，陳正祺說明，現正規劃「雲世代」計畫的資訊服務軟體，只要向中央申請就會輔導其加入，同時獲得3萬元獎勵金，在該軟體上，商家可以非常方便的收取費用，不會有問題。

而有關新推出的好食券，陳正祺表示，今年的疫情以來，受到衝擊最嚴重的就是內需服務業，包含餐飲糕餅產業，所以在跟業者諮商以後，決定推出好食券，配合振興五倍券加碼，鼓勵民眾去消費在餐飲業、糕餅等，而詳細的規劃細節，未來有具體的規劃後再跟社會報告。

經濟部表示，民眾只要綁定數位五倍券，除了政府發給的5千元消費額度外，有機會再獲得500元的「好食券」加碼優惠，只要先消費500元於餐飲、糕餅店家或夜市與市場等小微店家、攤商，政府就會再回饋500元。

經濟部長王美花則表示，特別感謝台塑集團慷慨協助，台塑王文淵總裁致電自己，表達希望在疫情期間，展現企業社會責任與對台灣的關懷，因此台塑旗下的台灣塑膠工業、南亞塑膠工業等公司已聯合捐贈10億元，讓經濟部專款用於中小型店家的紓困振興，將好食券原本可發放的份數從200萬份增加至400萬份。


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