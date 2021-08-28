美售台Ｍ109A6自走砲車　國防院：大量牽引砲有待現代化

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國防院報告指出，同時引進的「先進野戰砲兵戰術數據系統」（AFATDS）則是目前美國陸軍及陸戰隊運用之火力支援指揮管制（C2）系統，能對由各種感測器偵測到的目標進行優先排序，並整合狀況資訊與指揮官的指示進行攻擊分析，能整合陸軍、陸戰隊及海空武器系統，提供即時、精確與協調的火力支援選項。
報告亦指出，M1156精準導引套件（Precision Guidance Kit，PGK）則是軍售中的另一個重要項目，PGK類似聯合直攻彈藥（JDAM），在傳統砲彈上加裝精準導引套件，使其得到精準打擊能力。PGK使用全球衛星導航系統（GPS）協助導引、使用套件上的小型氣動尾翼進行彈道修正，並有與德國PzH2000自走砲等北約盟國系統的相容性。
不過，報告也對陸軍火砲系統提建言，M109A6自走砲車陸軍僅採購40輛，數量上無法完全汰換原有的M109A2/A5自走砲車，而國軍目前仍有大量傳統牽引式火砲，例如M114 155公釐榴彈砲及63甲式105公釐榴彈砲有待現代化、為數仍多的舊型M109A2/A5自走砲車待升級，以及國軍各單位間的通聯、資料鏈系統整合等，皆需在未來持續關注與進行。
M109A2/A5自走砲車為陸軍與陸戰隊主力自走砲車，但M109A5於1990年代服役、M109A2服役更是超過35年，採開放式炮塔設計，對成員保護性差，因此陸軍爭取向美國軍購M109A6自走砲車，原訂採購100輛M109A5，但是由於美國已經停產M109A6，美軍也逐步換裝更先進的M109A7自走砲車，由於國軍採購M109A6造成生產成本大增，因而減少採購數量至40輛。
陸軍中另有一派支持採購M777 155公釐拖曳式榴彈砲，輕量化設計的M777可用車輛牽引，透過台灣四通八達的公路網運輸，也可發射具備精確打擊能力的M982「神劍」（Excalibur）砲彈，操作成本較自走砲車低。但是在嚴德發擔任國防部長期間拍板採購M109A6自走砲車後，暫擱置新牽引砲採購案。