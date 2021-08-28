影／開學如何和室友好好相處？大一新鮮人必看的住宿問題

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一、到底推不推薦大一新生住宿？
Youtube頻道「松琳Lynn」表示推薦大一同學住宿，很多生活上的大小事都可以和室友一起做，這也是很好交到新朋友的一個途徑。
二、如何和室友變熟？
順其自然與人相處就可以，當一個貼心又體貼的人，或者是一同做些休閒娛樂，都可以增進與室友之間的距離。
三、住宿的雷點？
因為每個人的雷點以及底線都不同，一開始生活前建議先把「醜話說在前頭」，把每個人介意的地方都說出來，避免造成別人的不開心。
由於每個人的生活習慣都不一樣，作息時間也都不同，室友之間彼此又該如何磨合呢？Youtube頻道「松琳Lynn」在影片中也提出幾個住宿雷點，沒注意到真的會讓別人不開心。
一、不要設置很多個鬧鐘：每個人起床時間都不同，室友們彼此之間要溝通清楚，不要因為自己沒辦法起床就設定很多個鬧鐘，自己起不來反而把別人吵起來，給別人帶來麻煩，建議起不來的人可以請早起的同學叫你起床。
二、不要共用消耗品：彼此用的產品不同，價格也因人而異，使用方式與習慣也不同，容易產生問題糾紛。
三、不要當「借物少女」：剛好手邊沒有，但又臨時需要用某些用品，可以跟別人借用，但是每樣東西都用借的而不自己去買，也容易讓別人對你產生不好的觀感。
四、宿舍為公用場所，不要當成自己家：宿舍是跟室友一起共同住的地方，整潔需要大家一起維持，不要隨便把宿舍當成自己家，也不要造成別人的困擾。
五、不亂帶不認識的人回宿舍：要帶進房間需要先告知室友，這也是給室友一個基本的尊重。
六、不會在公共場合做的事情，在宿舍也不要做：要考慮到別人的感受，不要影響到別人。
七、講電話：有的人可能需要跟家人或是親友講電話，需注意不要影響到別人，可以至樓梯間、房間外進行，避免打擾他人休憩。
第一次住宿很容易碰到很多問題，Youtube頻道「松琳Lynn」就表示，跟室友溝通是很重要的，大家彼此說清楚各自介意的地方，注意不要影響到別人，多跟室友相處也能多了解彼此。（實習編輯：王偉妮）