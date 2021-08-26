助入境防疫　台達電捐贈桃園機場2座抑菌艙

我是廣告 請繼續往下閱讀
台達電表示，旅客在下機之後、入境之前進行一次全身的抑菌，降低病毒散佈的風險，對於機場環境及工作人員提供多一層的保障，在變種病毒於國外掀起新一波的疫情時，以最新科技加強機場防疫。
桃園機場公司總經理但昭璧表示，雖然台灣本土疫情漸趨穩定，但國外疫情仍嚴峻，感謝台達電子捐贈兩座他們最新的防疫輔助產品U+抑菌艙給機場，零接觸且無消毒液殘留的抑菌方式，旅客使用上非常便利，也十分有效率，非常適合人流量大的機場，也謝謝台北榮總陳威明副院長分享醫院使用抑菌艙的經驗並協助雙方聯繫。
台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，很高興能在機場這樣的關鍵場域幫上忙，為防堵疫情擴散盡一份力。台達U+抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的Care222光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抑菌效果除了無人空間或物品之外，也能在安全規範下，使用於有人的場合，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性。
機場公司表示，目前國際疫情仍未減緩，為防範入境旅客接觸感染，機場公司將持續升級防疫措施，除落實加強環境清潔消毒外，也積極導入各項科技防疫，打造安心航廈環境，確保旅客與工作人員健康安心。