挖角韓國瑜親信為「拐韓粉票」？柯文哲：我拐全台灣的票

根據《NOWnews今日新聞》昨（26）日獨家揭露，前高雄市長韓國瑜的心腹幕僚、前高雄輪船公司董事長黃文財，在8月初時由身兼黨主席的台北市長柯文哲引薦，加入民眾黨運作。對此國民黨台北市議員游淑慧表示，柯文哲之所以會挖角黃文財，是為了「拐韓粉的選票。」對此柯文哲今天下午出席活動時也做出回應，表示自己是要「拐全台灣的票」。





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《NOWnews今日新聞》昨（26）日獨家揭露，黃文財從八月初起，在柯文哲的引薦下加入民眾黨，並且參與相關事務運作。民眾黨秘書長謝立功今天上午也協同黃文財出面接受媒體訪問，並表示黃文財現階段擔任媒體總監一職，負責媒體與相關議題操作。





對此國民黨台北市議員游淑慧表示，柯文哲之所以會挖角黃文財，是為了要拐韓粉的選票。游淑慧說，民眾黨的發展策略就是挖角再挖角，因為沒有時間與能力去培養自己的人才，只好挖藍挖綠來壯大自己，但柯文哲當初自認是非藍非綠的白色力量，但現在卻變成藍綠大雜燴，試問民眾黨的理念、主軸是什麼？





對此柯文哲今日下午出席北市府活動時，表示自己的中心思想就是讓台灣人民可以過更好的生活。「我很討厭人家說柯文哲沒有中心思想。」柯文哲說，自己過去作為一個醫生，中心思想就是把刀開成功、病人恢復健康；而作為一個台北市長以及政治人物，中心思想就是給老百姓過好一點的生活。





而針對任用黃文財的過程，柯文哲也透露「有人要來支持我們，我當然說好。」但自己沒有太多時間能夠管到那麼細節，因此請黃文財去跟謝立功談，最後談完傳個訊息告訴他而已。「為什麼一定要管他過去背景是什麼？然後後面再搞一大堆什麼藍白合、柯韓配？奇怪你是沒其他事做？」





至於游淑慧批評任用黃文財是為了要「拐韓粉的票」，柯文哲則氣憤且發下豪語表示「我要拐全台灣的票啦！」



