111年歲入歲出預算數創新高　還債金額破20年紀錄

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總預算歲入歲出差短230億元，另債務還本960億元，占稅課收入5.1%，合計共尚須融資調度財源為1190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。
111年度中央政府總預算案將函請立法院審議；蘇貞昌在行政院會指出，111年度中央政府總預算案在衡諸國內外經濟情勢、兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展，恪遵相關法律規定下審慎籌編，並有「預算規模最大，還債金額20年來最高」、「照顧國人，壯大台灣」、「持續加碼挹注地方」等幾項特點。
蘇貞昌說，111年的歲入、歲出預算數均突破2兆2000億元，雙雙創下歷史新高，但歲出的成長率不超過歲入的成長率，歲入成長率達9%、歲出成長率是5.9%，還債金額則是20年來最高，達960億元，累計債務未償餘額的占比，較110年度將再減少0.9個百分點。
蘇貞昌認為，這彰顯政府自2018年起，連續3年歲入歲出賸餘都超過千億，所累積的財政能量，同時也呈現政府即便因應疫情的挑戰，仍然能夠在財政紀律上自我要求，這也正是近年來國際主要信評機構之所以陸續調升台灣信用評等的主要原因。
另外，蘇貞昌提到，111年度總預算中，規模最大的是「社會福利支出」，增加430億元，成長比率最高的是「少子女化對策」，增加268億元，成長大概有5成之多。這都展現了政府提供國人更完善的社會福利照顧的決心，也給予年輕的爸爸媽媽、需要長照的家庭更大的支持。
他說，為了持續推動投資台灣、發展核心產業，確保台灣能在疫情中站穩腳步，繼續向前邁進。111年的公共建設預算較110年增加230億元，科技發展的預算也增加138億元。
蘇貞昌指出，為了鞏固國防安全，111年的整體國防預算規模，包括總預算加計新式戰機特別預算及特種基金高達4717億元，較110年度增加233億元。
蘇貞昌表示，為了持續促進地方經濟發展，111年的中央對地方整體協助財源達5159億元，較110年度增加293億元，比總統蔡英文剛上任的105年，更足足增加了939億元。
另外，雖然111年度中央政府總預算案中，未編列軍、公、教員工待遇調整的預算，不過，蘇貞昌特別請人事行政總處、主計總處、財政部、教育部等相關部會，對於怎麼樣讓經濟成果全民共享，也對於整個國家的整體經濟情勢、民間企業薪資水準、物價指數，及財政負擔的各方面情狀周延考量下，肯定全體軍公教人員的辛勞，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。（編輯：張均懋）1100826