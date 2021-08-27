土豪網紅砸百萬掀「直播內幕」！結局反轉有洋蔥惹哭全網

憑藉灑錢實測影片走紅的Youtuber「烏鴉」，經常花費大筆金錢來戳破事件的真相以及幫助需要協助的人，被號稱是「流言終結者」，頻道吸引近破百萬的粉絲關注。近日，烏鴉使用有交友聊天、素人直播功能的APP《iPair》，並狂刷百萬抖內給在直播的素人，過程中遇到形形色色的直播主，背後故事令人動容也相當有趣，引發廣大迴響。





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影片一開始，烏鴉透露選擇直播交友軟體《iPair》做為實測的主因在於，在台灣有許多直播的平台，都屬於專業的經紀約，對於這些抖內金額的大小相對無感，但因為《iPair》主打素人交友聊天，因此在直播層面上，素人也相對比較多，才能充分展現男女交友的真諦。





烏鴉儲值了價值台幣一百萬元的iPair幣，接著先是以「說說你最悲慘的故事換抖內」，畫面切到一位素人主播「唐寓」時，該名主播先是訝異「怎麼會想聽別人最悲慘的故事？」接著就突然向後退，只見主播唐寓坐在輪椅上頭直播，烏鴉露出驚訝的表情，該名主播娓娓道來表示「自己小時候讀書的時候就半工半讀，當時候兼職了兩份工作，因為太好強，下班了還是堅持自己開車回家，疲勞駕駛的結果就是發生意外」，但她也透露「我們做人都不需要覺得自己很慘，要更樂觀的看待自己，幫助更需要幫助的人。」





▲一名素人直播主「唐寓」因為年輕時拼工作，結果疲勞駕駛出意外，因此現在只能靠輪椅來行動。（圖/烏鴉YT）

烏鴉聽完後立刻刷了「15萬的禮物」，讓素人主播摀嘴感動，烏鴉表示「做（抖內）這些事情，有時候其實比我們想的更有意義，我們都不知道社會上無形中都有許多需要被幫助的人」雅涵見到素人直播的正能量也感動落淚的說「她的正能量很棒，還不覺自己坐輪椅這樣很慘。」





隨後烏鴉繼續使用iPair找尋需要幫助的人，見到一位馬來西亞的素人「文亮」正在唱歌，並對觀眾透露心聲表示「在這半年因為疫情的肆虐，自己沒有工作，家人也染上新冠肺炎，加上過世的親人也多，實在是一大負擔，但馬來西亞的疫情，真的是逼得我們無可奈何，我什麼都不會，就是會唱歌，透過iPair來唱歌養家」聽完故事，烏鴉在連刷10萬塊禮物，讓該名素人直播感動哽咽，獻唱歌曲，烏鴉見狀也直呼「比起刷美女！這樣我也爽多了」。







▲一位來自馬來西亞的主播「文亮」，因為疫情肆虐，導致沒有工作，加上親人離世，會唱歌的他便用《iPair》直播賺錢。（圖/烏鴉YT）

而在影片最後，烏鴉荒謬的對一名主播「芮芮」提出要求，表示「如果願意現在搭車環島的話，就給30萬禮物」，但回到當時候時間點，已經是晚上11點，結果該位女主播芮芮真的同意，烏鴉要求搭乘計程車先到台中逢甲，再到台北中和，就這樣，女主播芮芮真的搭車前往台中逢甲以及中和碰面踩點，讓烏鴉也驚呼「真的做到！直接刷！」最終該女子完成任務，獲得30萬的禮物，而烏鴉也成功利用《iPair》實現素人交友以及幫助需要協助的直播主，揭開直播主背後不少秘辛。





影片一出，引起廣大網友討論，紛紛留言表示「這集真的笑中帶淚，又富有意義的一集，中途看到哭，後面看到笑」，更有同為直播主的網友表示「我是跪著把影片看完的，看完很敢動，謝謝烏鴉拍出這麼優質的影片。



