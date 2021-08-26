蔡其昌：我不是路人甲　盧秀燕：真拍謝

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南屯黎明公園籃球場自民國69年興建至今，多樣設施已老舊且有安全疑慮，在中央、地方合作完成，今日舉行啟用典禮，市長盧秀燕致詞時，特感謝里長、四位轄區市議員、立院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅等幫忙，中央地方合作力促其成。因趕揭幕時間就直接進入有獎徵答，請蔡其昌、張廖萬堅及四位議員逐一提問，讓在場民眾作答後，與會各界就一起揭幕，並未請蔡其昌特別致詞發言，引起綠營民代替蔡其昌抱不平。
蔡其昌受訪時表示，「我不是路人甲」，他不會覺得委屈，政治就是這樣，這是風度的問題，長期被打壓又不是今天。黎明公園籃球場是因為張耀中議員、張廖萬堅立委，拜託他一起解決球場問題，勘查時發現球場的確老舊破爛，找來體育署勘查，現場承諾經費補助沒問題，中央地方合作，才能看到成果，雖然爭取補助金額不高，但球場使用率很高，他覺得效用很大。
蔡其昌也說，盧市長民調已經八成，支持度快100，應該很有信心，他也沒宣布選市長，不需要把他當市長候選人，他當立院副院長，可幫台中爭取很多預算，就像體育局長，南屯黎明籃球場啟用典禮還沒結束，就來拜託南屯足球場六億，還要加碼地下停車場，請他幫忙。我們都是台中市的公僕，為台中市民服務，大家一起攜手合作、包容並整合資源，才能讓台中市的建設更進一步。
張廖萬堅提到，民眾反映黎明公園籃球場存在已久，是附近居民運動休憩的場所，但球場老舊、地面龜裂隆起，經常發生跌倒受傷，經過與張耀中議員、何文海議員積極向市府爭取，但因權責歸屬不清，遲遲無法整修。經過我與副院長向教育部體育署爭取後，經中央地方協調規劃合作後，終於在今啟用，也相信可以帶來附近居民運動風氣。
市長盧秀燕說，蔡副院長如果心裡不太痛快，我表示抱歉！我盡量圓滿，每位有功勞的人，從基層廖里長、四位議員、兩位立委，我都一律稱讚、一律的感謝，如果有人覺得還不夠，表示我做主人的沒做好，表示抱歉！不好意思。