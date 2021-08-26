COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蔡其昌：我不是路人甲　盧秀燕：真拍謝

▲南屯黎明公園籃球場啟用，市長盧秀燕感謝詞後隨即揭牌，未讓民代上台致詞，引發議論(圖／柳榮俊攝2021.8.26)
▲南屯黎明公園籃球場啟用，市長盧秀燕感謝詞後隨即揭牌，未讓民代上台致詞，引發議論(圖／柳榮俊攝2021.8.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-26 16:07:24

台中市南屯黎明公園籃球場今(26)日上午啟用，由立法院副院長蔡其昌向中央體育署爭取120萬，市府運動局籌編80萬元共200萬元，中央地方合作力促完成；市長盧秀燕感謝詞後隨即揭牌，未讓民代上台致詞。媒體詢問立法院副院長蔡其昌是否委屈，蔡其昌說「我不是路人甲」，強調盧市長民調快100了，不用把他當假想敵。對此盧秀燕事後表示，她都有稱讚感謝，若有人覺得還不夠，她願意道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀

南屯黎明公園籃球場自民國69年興建至今，多樣設施已老舊且有安全疑慮，在中央、地方合作完成，今日舉行啟用典禮，市長盧秀燕致詞時，特感謝里長、四位轄區市議員、立院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅等幫忙，中央地方合作力促其成。因趕揭幕時間就直接進入有獎徵答，請蔡其昌、張廖萬堅及四位議員逐一提問，讓在場民眾作答後，與會各界就一起揭幕，並未請蔡其昌特別致詞發言，引起綠營民代替蔡其昌抱不平。


蔡其昌受訪時表示，「我不是路人甲」，他不會覺得委屈，政治就是這樣，這是風度的問題，長期被打壓又不是今天。黎明公園籃球場是因為張耀中議員、張廖萬堅立委，拜託他一起解決球場問題，勘查時發現球場的確老舊破爛，找來體育署勘查，現場承諾經費補助沒問題，中央地方合作，才能看到成果，雖然爭取補助金額不高，但球場使用率很高，他覺得效用很大。


蔡其昌也說，盧市長民調已經八成，支持度快100，應該很有信心，他也沒宣布選市長，不需要把他當市長候選人，他當立院副院長，可幫台中爭取很多預算，就像體育局長，南屯黎明籃球場啟用典禮還沒結束，就來拜託南屯足球場六億，還要加碼地下停車場，請他幫忙。我們都是台中市的公僕，為台中市民服務，大家一起攜手合作、包容並整合資源，才能讓台中市的建設更進一步。


張廖萬堅提到，民眾反映黎明公園籃球場存在已久，是附近居民運動休憩的場所，但球場老舊、地面龜裂隆起，經常發生跌倒受傷，經過與張耀中議員、何文海議員積極向市府爭取，但因權責歸屬不清，遲遲無法整修。經過我與副院長向教育部體育署爭取後，經中央地方協調規劃合作後，終於在今啟用，也相信可以帶來附近居民運動風氣。


市長盧秀燕說，蔡副院長如果心裡不太痛快，我表示抱歉！我盡量圓滿，每位有功勞的人，從基層廖里長、四位議員、兩位立委，我都一律稱讚、一律的感謝，如果有人覺得還不夠，表示我做主人的沒做好，表示抱歉！不好意思。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀