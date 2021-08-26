T1／新黃金世代核心戰將 黑豹阿巴西霸氣加盟中信

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「我很期待快點跟隊友一起上場，和聯盟各隊的頂尖球星對抗！」阿巴西經過亞洲盃資格賽洗禮，親眼見證世界強權的能耐，更激起他繼續挑戰更高層級的鬥志。不過進入T1是另一個全新強度的職業舞台，想要證明自己不能只靠勁爆體能，「你強壯，別人也很強壯，在大學可以靠爆發力打球，但上了職業就要更注意細節，投入更多努力才能把先天素質展現出來。」
中信特攻總教練李逸驊直言，阿巴西的身體素質和機動性，在聯盟排名絕對是數一數二，「球隊對他評價定在很高的水準，經過磨練強化單打技巧，並提升投籃穩定度，我認為阿巴西會繼續快速進化。」
李逸驊教練補充，阿巴西的傳球視野比預期更加寬廣，因此除了原有的2、3號位的基礎外，未來也規劃讓阿巴西精進控球方面的技巧，「如果他培養出後場組織能力，未來不管對球隊整體高度提升，以及他個人規劃要挑戰更高殿堂，都相當有利。」
來自塞內加爾的阿巴西家中一共8個孩子，其中5個弟弟都跟著他打籃球，身為大哥的阿巴西也期許自己闖出一條籃球路，能成為弟弟們的最佳榜樣，「我先走在前面站上職業舞台，以後弟弟們有什麼問題就可以問我，希望他們都能堅持往籃球的目標前進！」
而身在一個大家庭裡，阿巴西喜歡的特攻角色也很「Family」，「我最喜歡超人特攻隊，全家人都有超能力一起團結守護世界。」他也透露，最喜歡的角色就是腳程飛快的巴小飛（Dash Parr），期許加入中信特攻後能成為球隊的利刃，在T1聯盟跑出籃球新篇章。