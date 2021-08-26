男友PS4積滿灰塵！她貼心「清理」給驚喜 6千萬人瘋朝聖
在情侶交往期間，有賢慧的另一半願意為你付出，那就會過得甜蜜又幸福，但如果這種情況該怎麼辦？國外有位女網友分享，她看到男友PS4積滿灰塵，便心血來潮幫忙清理，沒想到清理的方式，讓網友們全都看傻了眼，忍不住驚呼「妳在幹嘛！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 16:29:56｜2021-08-26 16:57:55
綜合外媒報導，國外一位網友埃麗卡（Erica）在《TikTok》表示，她某天看到男友的PS4積滿灰塵，於是心血來潮幫清理，想給對方一個驚喜。怎料，她竟打開水龍頭，用「水洗」的方式清理PS4，甚至還特地用牙刷清潔機身凹槽跟插線的接孔，最後還在「洗香香」的PS4上放一張卡片給男友，「都洗乾淨了，愛你」。
影片曝光後，吸引6千多萬人觀看，紛紛留言回應，「不！你在做什麼」、「他還是妳男友嗎」、「恭喜恢復單身」、「我的天啊，到底在幹嘛」、「這是個笑話…對吧」。事後，埃麗卡發現無法正常開機，再度發文求救，並一一嘗試網友的建議，包括放進白飯裡、放進烤箱裡烤，但仍無法正常開機。
最後經過各種嘗試，PS4終於在男友玩遊戲前順利開機，但太多人對埃麗卡行為感到傻眼，而不斷留言批評、謾罵。對此，她也出面澄清，這台PS4其實是自己的，而且她有買一台PS5給男友當生日禮物。（編輯：許智超）