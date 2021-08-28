影／中國留學生因言論被判罪　公安找上親友：嚇得不敢睡

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目前在韓國讀書的「陳老師」，在影片中提到因為在YouTube頻道上，分享台灣與中國相關敏感話題影片，導致他的家人以及他本人都被中國政府找上門，除了爸爸媽媽，連姑姑、爺爺奶奶都被關切，事情也傳遍了居住在附近的鄰居，中國政府要求他把影片全部刪除，且要求馬上回國與警察交代他所做的事情，讓他備感壓力以及恐懼。
親友也紛紛傳訊息以及打電話聯繫他本人，內容都提到：「以後講話要注意」，Youtube頻道「陳老師來了」的媽媽也表示：「不該講的話都放在肚子裡、心裡，好好念書什麼都不要管，公安還提到說你叛黨」。
「陳老師」的事情讓中國公安找上親友，家人都被嚇到，周遭人也不知道到底發生了什麼事，爸爸還被要求加上公安的微信，中國公安發了一張照片詢問他爸爸事情發生來由，家人也為此感到恐懼害怕。
影片最後也公開與某親友的電話錄音，回憶當時中國公安的各種詢問，以及阻止親友拍攝當時現場的情況，電話中提到：「說調查也不穿警裝，也不出示什麼（證明），犯了什麼法，具體觸犯哪一條法律也要說清楚吧，公安模糊不清，也沒說出個所以然，就一直在走訪，詢問情況。」
Youtube頻道「陳老師來了」堅決表態：「為什麼要刪除影片呢，影片哪裡有問題，他們跟我講清楚，講清楚我再考慮，不然你也不說為什麼，我憑什麼把影片刪掉，我就不刪。」
最後也有感而發表示「懇請有關部門看到影片，請直接與他本人聯繫，告訴他哪裡做錯了，不要因為他的言論傷害或者拜訪他的家人們。」影片發佈後，不少網友紛紛擔憂、留言應援與關心。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：陳老師來了
完整影片：https://youtu.be/FV9rhZSR7J8