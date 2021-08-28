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影／中國留學生因言論被判罪　公安找上親友：嚇得不敢睡

▲曾留台的陸生「陳老師」，先前因發表敏感話題、使用翻牆軟體遭中國政府判罪，公安甚至找上親友試圖要脅。（圖／陳老師來了 授權）
▲曾留台的陸生「陳老師」，先前因發表敏感話題、使用翻牆軟體遭中國政府判罪，公安甚至找上親友試圖要脅。（圖／陳老師來了 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-28 13:00:00

曾來台留學過的中國YouTuber「陳老師」，因發佈在台灣意識到「自由意識」的感想影片，引發中國政府對他的不滿，要求他立即把影片刪除，並且派中國公安一一找上他的家人，企圖威脅這位留學生馬上回國與警察面對面談清楚。

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▲因發表敏感言論，而被公安說是「叛黨行為」。（圖／陳老師來了
▲因發表敏感言論，而被公安說是「叛黨行為」。（圖／陳老師來了 授權）
目前在韓國讀書的「陳老師」，在影片中提到因為在YouTube頻道上，分享台灣與中國相關敏感話題影片，導致他的家人以及他本人都被中國政府找上門，除了爸爸媽媽，連姑姑、爺爺奶奶都被關切，事情也傳遍了居住在附近的鄰居，中國政府要求他把影片全部刪除，且要求馬上回國與警察交代他所做的事情，讓他備感壓力以及恐懼。

親友也紛紛傳訊息以及打電話聯繫他本人，內容都提到：「以後講話要注意」，Youtube頻道「陳老師來了」的媽媽也表示：「不該講的話都放在肚子裡、心裡，好好念書什麼都不要管，公安還提到說你叛黨」。



「陳老師」的事情讓中國公安找上親友，家人都被嚇到，周遭人也不知道到底發生了什麼事，爸爸還被要求加上公安的微信，中國公安發了一張照片詢問他爸爸事情發生來由，家人也為此感到恐懼害怕。

影片最後也公開與某親友的電話錄音，回憶當時中國公安的各種詢問，以及阻止親友拍攝當時現場的情況，電話中提到：「說調查也不穿警裝，也不出示什麼（證明），犯了什麼法，具體觸犯哪一條法律也要說清楚吧，公安模糊不清，也沒說出個所以然，就一直在走訪，詢問情況。」


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▲ 對於陳老師發表的影片，公安也具體說不出違反哪一條法律。（圖／陳老師來了 授權）

Youtube頻道「陳老師來了」堅決表態：「為什麼要刪除影片呢，影片哪裡有問題，他們跟我講清楚，講清楚我再考慮，不然你也不說為什麼，我憑什麼把影片刪掉，我就不刪。」

最後也有感而發表示「懇請有關部門看到影片，請直接與他本人聯繫，告訴他哪裡做錯了，不要因為他的言論傷害或者拜訪他的家人們。」影片發佈後，不少網友紛紛擔憂、留言應援與關心。（實習編輯：王偉妮）


▲「陳老師」的爸爸傳送一張，從中國公安微信收到的照片，詢問他到底發生了什麼事情。（圖／陳老師來了
▲「陳老師」的爸爸傳送一張，從中國公安微信收到的照片，詢問他到底發生了什麼事情。（圖／陳老師來了 授權）

▶ 感謝授權：陳老師來了
完整影片：https://youtu.be/FV9rhZSR7J8

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