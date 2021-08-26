COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

政院搬軍公教調薪牛肉　全教總：肯定但本就該漲

▲行政院於今（26）日院會後記者會除了公告五倍券之外，也通過111年度總預算案，其中也將軍公教調薪議題搬上檯面。（示意圖／NOWnews資料照）
▲行政院於今（26）日院會後記者會除了公告五倍券之外，也通過111年度總預算案，其中也將軍公教調薪議題搬上檯面。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-26 16:25:35

行政院於今（26）日院會後記者會除了公告五倍券之外，也通過111年度總預算案，其中也將軍公教調薪議題搬上檯面，行政院長蘇貞昌表示，作為政府應該「帶頭加薪」，對此，全國教師工會總聯合會也回應，肯定蘇揆注意到軍公教薪資問題 ，也強調，「軍公教本來就應該調薪，政府機關為了績效而犧牲軍公教的調薪權利是惡劣的示範。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
明年的政府中央總預算並未編列軍公教調薪經費，不過政院記者會上發言人羅秉成說，蘇貞昌指示「看如何給予軍公教同仁肯定，作為政府帶頭加薪的示範。」全教總表示，肯定蘇貞昌注意到軍公教的薪資問題，但也要特別強調，軍公教本來就應該調薪，政府機關為了績效而犧牲軍公教的調薪權利是惡劣的示範。

全教總指出，明年度的中央政府的歲入編列是2兆2391億元，與軍公教最近一次調薪的107年度歲入2兆177億元相比增加了11%，代表政府的收入大幅增加，理應有經肯費給軍公教調薪。再從調薪相關的經濟數據來看，按主計總處預估，111年的年度GDP為34523美元，和107年度25838美元相比，增加了34%，代表國家經濟成長強勁。

而企業平均薪資從106年到109年成長了7.3%，相信計算到110年會更高，重要民生物價指數從106年到110年7月則是增加了7.6%。從各種數據來看，國家經濟大幅成長，歲入也增加了10%，絕對有錢給予軍公教調薪，而企業平均薪資、重要民生物價指數也都成長了7%以上，軍公教的薪資本就應該有一定的調幅。

全教總認為，現行的軍公教調薪毫無制度可言，明明各種數據都顯示調薪絕對有理，但政府總是以「財政困難」為由，拒絕給予軍公教調漲薪資，檢視政府的預算支出可以看出，「政府將大把大把的錢花在產業發展，卻吝於分一小部分給予軍公教調薪，根本不把軍公教的付出與生活尊嚴當一回事，簡直就是惡雇主的代表。」

全教總呼籲，軍公教的年金已經制度化，薪資調整也應該走向制度化，如果只顧著砍軍公教年金，卻不把軍公教薪資待遇制度化，將造成軍公教族群的「心灰意冷」，絕對不是國家之福，也呼籲應將基層公教團體代表納入「軍公教員工待遇審議會」，將軍公教調薪制度化，才能彰顯政府重視軍公教尊嚴的具體表現。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀