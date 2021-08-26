政院搬軍公教調薪牛肉　全教總：肯定但本就該漲

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全教總指出，明年度的中央政府的歲入編列是2兆2391億元，與軍公教最近一次調薪的107年度歲入2兆177億元相比增加了11%，代表政府的收入大幅增加，理應有經肯費給軍公教調薪。再從調薪相關的經濟數據來看，按主計總處預估，111年的年度GDP為34523美元，和107年度25838美元相比，增加了34%，代表國家經濟成長強勁。
而企業平均薪資從106年到109年成長了7.3%，相信計算到110年會更高，重要民生物價指數從106年到110年7月則是增加了7.6%。從各種數據來看，國家經濟大幅成長，歲入也增加了10%，絕對有錢給予軍公教調薪，而企業平均薪資、重要民生物價指數也都成長了7%以上，軍公教的薪資本就應該有一定的調幅。
全教總認為，現行的軍公教調薪毫無制度可言，明明各種數據都顯示調薪絕對有理，但政府總是以「財政困難」為由，拒絕給予軍公教調漲薪資，檢視政府的預算支出可以看出，「政府將大把大把的錢花在產業發展，卻吝於分一小部分給予軍公教調薪，根本不把軍公教的付出與生活尊嚴當一回事，簡直就是惡雇主的代表。」
全教總呼籲，軍公教的年金已經制度化，薪資調整也應該走向制度化，如果只顧著砍軍公教年金，卻不把軍公教薪資待遇制度化，將造成軍公教族群的「心灰意冷」，絕對不是國家之福，也呼籲應將基層公教團體代表納入「軍公教員工待遇審議會」，將軍公教調薪制度化，才能彰顯政府重視軍公教尊嚴的具體表現。