肯尼NOW星球／台灣一姊不好惹！錢薇娟還原與韓國隊衝突

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話題回到錢姊身上，1993年水牛城世大運，錢薇娟面對香港狂轟84分，震撼了整個籃球圈，至今仍無人可以打破這項紀錄。錢姊回憶此事說道：「最後一場比賽時，記者就和中華隊的教練說錢薇娟是大會排名第二的球員，只要再得30分左右就可以留下紀錄」，該場比賽錢薇娟總共投進15顆三分球，讓這場排名賽引起騷動。
相較於男籃，女籃的肢體接觸少很多，因此想在女籃賽場上看到大規模衝突事件的機率非常低，不過也不是完全沒有，我們把時間拉回2004年瓊斯盃女籃，中華隊碰上韓國的那場比賽，那次衝突事件的主角就是我們這一集的特別來賓錢薇娟，被肯尼哥問到這件事，錢薇娟決定透過這一集的節目來還原當時與韓國隊發生衝突的經過，他說：「那場比賽有一球韓國隊失誤，我跟韓國後衛崔輪我兩人都去爭球，然後她就故意用球丟我的後腦勺，後來她被蓋火鍋，我去對他叫囂，好歹我也是台灣一姊沒這麼好惹，最後就變成比較大的衝突」，不過錢姊現在也認為當時那些動作其實蠻幼稚的。
在錢姊的帶領下，中華女籃曾經差一點站上奧運殿堂，可惜當時發生了一些狀況，中華隊鎩羽而歸，究竟發生什麼事情呢？擋在中華隊面前的對手又是誰？8/26（四）晚間十點，準時收聽收看《肯尼NOW星球》，來聽台灣女籃一姊親自講故事給你聽！（編輯：吳忠育）