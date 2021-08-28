誰說長輩不會用3C　網友分享父母愛用清單是這些

由於科技的進步，帶來生活中許多便利，許多人家中或多或少都有一些3C科技產品，像從手機、智慧音箱、連網家電，甚至像是平板、遊樂器、掃地機器人等，每一項都帶來便利與樂趣。早先被視為3C絕緣體的長輩，現在卻也成為享受科技洗禮以及站在浪潮上。甚至，更因為財力、物力的優勢，長者更輕鬆擁有比年輕人更多更先進的產品，就有網友分享自己家中長輩的3C「愛用清單」，意外釣出不少人的回應。





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該名網友分享，自己的爸媽一開始就是對3C產品持負面看法的鐵證，不僅認為「浪費錢」、「可以自己動手就好」，甚至覺得，「想買什麼就買什麼永遠買不完」，但原PO還是在母親節的時候，買了一台掃地機器人給媽媽，從那天開始，這台掃地機器人就天天在家中奔跑，就連平常一臉不屑的爸爸都稱讚「發明果然來自人性。」





原PO表示，自己好像就開啟爸媽對新的3C產品的熱愛與關注。從疫情期間超流行的「健身環」，一直到因為不想走動關燈加裝的連網「關燈控制器」，甚至就連3C廠最新推出的「智慧眼鏡」，原PO的爸爸都說是買給自己的父親節禮物，讓她驚呼「我把爸媽變懶了」，甚至開玩笑提到「會不會哪天就開始懶得養自己」，引發網友熱烈討論什麼才是爸媽最愛的產品。





▲該名網友的爸爸因為懶得走到客廳看電視，直接使用智慧眼鏡看影片，但因為太前衛，引發網友討論。（圖／資料照片）

就有網友提到「3C救癡呆，怕爸媽老人癡呆買就對了」，也有網友提到「掃地機器人很實用啊，住過透天厝你就知道了，掃地掃到發瘋」、「我家健身環都是一個禮拜就被遺棄了」、「智慧音箱、開關都可以透過語音及手機APP遙控，家中的連台語都聽得懂。」





此外，也有網友說「這隻Epson的智慧眼鏡我媽也有，3萬多一台果然是大人的玩具」、「智慧眼鏡超方便，戴上去就捨不得拿下來了」，讓智慧眼鏡意外成為許多人討論的焦點。



