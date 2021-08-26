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中職／「證件妹」風靡樂天主場　吳佳穎甜美開球

▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-26 19:33:31

中職樂天桃猿今天跟味全龍隊賽前，邀清東京奧運射擊國手吳佳穎開球，吳佳穎因為在世大運的證件照太可愛爆紅，這次她到球場開球，既興奮又緊張，不過還好賴鴻誠幫她接到球，避免挖地瓜。

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▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）

吳佳穎說：「這是我第一次來球場，昨天還特別在家丟球。」

不過吳佳穎心中最有印象的棒球賽，還是2004年的雅典奧運中華隊，對於現在球員，是否有較熟悉的？她笑說：「這題跳過。」

▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）

樂天全隊不少球員都很想當吳佳穎的接球捕手，不過最後由賴鴻誠脫穎而出，吳佳穎也說：「小孩子才做選擇，我全部都要。」回應他們的支持。

▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）
▲「證件妹」吳佳穎為樂天桃猿開球。（圖／吳政紘攝）

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