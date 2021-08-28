2000億元飛彈特別預算　計劃分5年編列

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針對藍營部分人士認為應該將預算優先用在紓困、採購疫苗，劉世芳表示，國民黨恐怕是沒有進入狀況，為期2年8400億的紓困與振興預算已經在立院通過，包括購買疫苗的錢已經編列其中，已有法源基礎，所以軍事特別預算條例是另外的錢，分年編列與紓困預算沒關係。
劉世芳指出，如果國民黨認為預算不夠用，大概最近都沒看報紙，不知道稅收、GDP還不錯，希望國民黨三思，不要反對飛彈特別預算。據她了解，飛彈特別預算案還未進入行政院院會討論，但是送入院會討論應該就會通過，在立院9月開議前政院就會把相關特別預算條例送到立院審查。
媒體報導，由於紓困預算排擠，造成飛彈特別預算卡關。民進黨立委蔡適應表示，飛彈特別預算案還未在行政院內進行討論，所以媒體報導卡關，還言之過早。
台灣民眾黨立委蔡壁如表示，共機繞台不是這一個禮拜的事，已經有一段時間，而且是蔡政府上任後就發生的事，增強國防安全大家都同意，如果真的需要編列預算，應該送到立法院，透過好好討論才是正道。
行政院會26日通過111年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，創下歷年來最高的國防預算，若再加上66架F-16V戰機採購特別預算401億元，共計4127億元。111年度國防預算重大項目包括進行中的潛艦國造、沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等國艦國造案、各型雲豹甲車等裝備量產案，還包括由漢翔與洛馬原廠共同構改的F-16V（Block20）等預算案。