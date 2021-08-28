COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

2000億元飛彈特別預算　計劃分5年編列

▲中科院研發的雄風三型反艦飛彈，具備超音速飛行能力。（圖／記者呂烱昌攝）
▲中科院研發的雄風三型反艦飛彈，具備超音速飛行能力。（圖／記者呂烱昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-28 09:20:00｜2021-08-28 09:49:06

行政院院會26日通過明（111）年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，創下歷年新高，相較於110年度，增加了108億元、約增3%。不只國防預算的編列破了紀錄，為了因應中國軍事威脅，國防部也向行政院提出2000億元研製飛彈的預算需求。綠委表示，飛彈特別預算預計是分5年編列，不過目前還未送到行政院院會討論，在即將開議的立法院新會期，行政院可望將相關特別預算條例送到立院審查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立院黨團幹事長劉世芳接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，審查飛彈特別預算前，軍事預算特別條例要先送到立院審查，據了解，2000億元預算是分5年編列，中國對台軍事威脅與日遽增，因此需要編列特別預算研發與生產飛彈，增加飛彈數量與性能能夠增強台灣自保能力，呼籲朝野都能支持飛彈特別預算通過，2000億元預算並不一定是研製國產飛彈，也許可能外購飛彈。

針對藍營部分人士認為應該將預算優先用在紓困、採購疫苗，劉世芳表示，國民黨恐怕是沒有進入狀況，為期2年8400億的紓困與振興預算已經在立院通過，包括購買疫苗的錢已經編列其中，已有法源基礎，所以軍事特別預算條例是另外的錢，分年編列與紓困預算沒關係。

劉世芳指出，如果國民黨認為預算不夠用，大概最近都沒看報紙，不知道稅收、GDP還不錯，希望國民黨三思，不要反對飛彈特別預算。據她了解，飛彈特別預算案還未進入行政院院會討論，但是送入院會討論應該就會通過，在立院9月開議前政院就會把相關特別預算條例送到立院審查。

媒體報導，由於紓困預算排擠，造成飛彈特別預算卡關。民進黨立委蔡適應表示，飛彈特別預算案還未在行政院內進行討論，所以媒體報導卡關，還言之過早。

台灣民眾黨立委蔡壁如表示，共機繞台不是這一個禮拜的事，已經有一段時間，而且是蔡政府上任後就發生的事，增強國防安全大家都同意，如果真的需要編列預算，應該送到立法院，透過好好討論才是正道。

行政院會26日通過111年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，創下歷年來最高的國防預算，若再加上66架F-16V戰機採購特別預算401億元，共計4127億元。111年度國防預算重大項目包括進行中的潛艦國造、沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等國艦國造案、各型雲豹甲車等裝備量產案，還包括由漢翔與洛馬原廠共同構改的F-16V（Block20）等預算案。




關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀