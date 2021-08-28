2000億元飛彈特別預算　計劃分5年編列

行政院院會26日通過明（111）年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，創下歷年新高，相較於110年度，增加了108億元、約增3%。不只國防預算的編列破了紀錄，

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行政院會26日通過111年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，創下歷年來最高的國防預算，若再加上66架F-16V戰機採購特別預算401億元，共計4127億元。111年度國防預算重大項目包括進行中的潛艦國造、沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等國艦國造案、各型雲豹甲車等裝備量產案，還包括由漢翔與洛馬原廠共同構改的F-16V（Block20）等預算案。