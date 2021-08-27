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輝瑞：與巴西藥廠合作生產COVID-19疫苗

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）宣布與巴西藥廠Eurofarma達成協議，在巴西生產只在拉丁美洲配銷的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗ComiRNAty。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）宣布與巴西藥廠Eurofarma達成協議，在巴西生產只在拉丁美洲配銷的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗ComiRNAty。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-27 09:07:59

（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）美國輝瑞藥廠（Pfizer）今天宣布與巴西藥廠Eurofarma達成協議，在巴西生產只在拉丁美洲配銷的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗ComiRNAty。

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輝瑞聲明已與巴西公司Eurofarma簽署意向書，Eurofarma將負責輝瑞和BioNTech全球COVID-19疫苗供應鏈的製造，並立即接獲美國的技術轉讓、現場開發和設備安裝，從2022年開始產製成品劑量，預計在全面運作下，巴西每年生產的輝瑞疫苗將超過一億劑。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中表示：「與Eurofarma的新合作將擴展輝瑞的全球供應鏈，幫助輝瑞繼續提供公平和公正的疫苗獲取服務；輝瑞將繼續探索和尋求這樣的機會，以幫助確保所有需要的人都能夠獲得疫苗。」

BioNTech創辦人沙辛（Ugur Sahin）說：「今天的夥伴關係是朝著擴大拉丁美洲及其他地區獲取疫苗、擴大我們的全球製造網邁出的重要一步。」

Eurofarma也發布聲明指出，與輝瑞和BioNtech合作生產COVID-19疫苗，讓Eurofarma感到充滿驕傲與希望；巴西藥廠將為這項專案提供工業能力、技術和品質方面的最佳資源，以卓越的方式履行契約，為供應拉丁美洲市場做出貢獻。

巴西輝瑞COVID-19疫苗臨床試驗督導澤比尼（Cristiano Zerbini）表示，這個消息非常正面，輝瑞可以幫助生產針對其他疾病的疫苗，而不僅僅是針對COVID-19；mRNA疫苗還可用於其他疫苗，諸如流感疫苗和影響年長者的呼吸道間歇性病毒疾病疫苗。

迄今為止，輝瑞和BioNTech已經向世界120多個國家和地區發送超過13億劑COVID-19疫苗，與巴西政府簽訂供應一億劑疫苗的契約，也履行近半。

輝瑞和BioNTech指稱，他們的目標是在2021年和2022年向低收入和中等收入國家提供20億劑COVID-19疫苗，每年10億劑，包括透過與各國政府簽訂直接協定，與美國政府簽訂協定供應5億劑用來捐贈，或與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽訂契約在2021年供應4000萬劑。（編輯：黃自強）1100827

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