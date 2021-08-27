7縣市高溫警訊！午後雷陣雨區縮小 下週三開始水氣增加
中央氣象局表示，今（27）日水氣減少，上午天氣各地晴朗穩定，午後短暫雷陣雨範圍較昨日縮減，主要在中南部地區及各地山區，山區是主要的對流發展區；溫度部分，氣象局針對7縣市發布高溫警訊，包含台北、新北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東，最高溫都有機會來到36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-27 08:01:00
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨天東部(花蓮光復鄉)最高溫達35.9度，其他地區高溫亦接近36度，昨天午後雲嘉以南仍有強對流，範圍已較前天縮小，今晨4時觀測資料顯示，各地晴朗無雲，巴士海峽有零星回波。
吳德榮說，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週二（31日），「太平洋高壓」增強西伸，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫將再略推升至36、37度以上，避免戶外活動，小心中暑。
午後對流受到沉降作用的壓制，今、明（28日）兩天竹苗以南山區仍有零星短暫陣雨的機率，範圍明顯縮小，強度亦明顯減弱，下週日至週二（29至31日），竹苗以南山區及少部分鄰近平地有局部短暫陣雨的機率。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部22至36度，東部22至37度。
吳德榮預測，下週三、四（1、2日）「太平洋高壓」略減弱，水氣增多，午後對流範圍稍擴大，模式亦顯示，末來一週「西北太平洋」尚無颱風發展跡象。