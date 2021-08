范瑋琪沉寂24天解禁！曬照喊「安靜愛你」

藝人范瑋琪因為先前的失言風波,讓她幾乎消失在螢光幕,僅能透過他在社群媒體上的發文窺見她的生活,而她日前又因為與老公陳建州(黑人)使用機上盒「安博盒子」看奧運,被抓包是看盜版奧運,引起軒然大波,1日時還發文嗆網友。事件過去24天,她最近終於曬出了2張照片分享心情。

范瑋琪25日在IG貼出一張上頭寫著「Silence isn't empty. It's full of ansewrs.」(譯:沉默並不空泛,它富含許多答案。)似乎透露著噤聲一個月的原因與心情。而她今(27)日稍早再度發文,她貼出一張火紅雲朵的照片,並寫道:「在喧鬧中安安靜靜的愛你!」陳建州按讚了該篇貼文,藝人徐若瑄則是留言打氣:「I love you 2。」

▲▼范瑋琪打破沉默發文抒發心情。(圖/翻攝范瑋琪IG)

The difference between pasta and your opinion is I asked for pasta。」暗示希望網友不要給一堆意見,引來罵聲,只好再度沉寂。