范瑋琪沉寂24天解禁！曬照喊「安靜愛你」

藝人范瑋琪因為先前的失言風波，讓她幾乎消失在螢光幕，僅能透過他在社群媒體上的發文窺見她的生活，而她日前又因為與老公陳建州（黑人）使用機上盒「安博盒子」看奧運，被抓包是看盜版奧運，引起軒然大波，1日時還發文嗆網友。事件過去24天，她最近終於曬出了2張照片分享心情。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-27 11:23:36
范瑋琪25日在IG貼出一張上頭寫著「Silence isn't empty. It's full of ansewrs.」（譯：沉默並不空泛，它富含許多答案。）似乎透露著噤聲一個月的原因與心情。而她今（27）日稍早再度發文，她貼出一張火紅雲朵的照片，並寫道：「在喧鬧中安安靜靜的愛你！」陳建州按讚了該篇貼文，藝人徐若瑄則是留言打氣：「I love you 2。」
陳建州日前發文替參加2020東京奧運的選手加油，沒想到卻被眼尖的網友抓包是看盜版機上盒，一開始他解釋那是朋友傳的截圖，可是有網友翻出范瑋琪的影片打臉，讓陳建州最後只能出面道歉止血，當時范瑋琪發文：「The difference between pasta and your opinion is I asked for pasta。」暗示希望網友不要給一堆意見，引來罵聲，只好再度沉寂。