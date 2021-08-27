彭博：台積電赴美設廠　對當地經濟效益大

台積電去年5月宣布，遠赴美國亞利桑那州設廠，知名外媒專欄作家表示，此舉對於美國的經濟有非常大的幫助，呼籲美國政府積極招募類似台積電的外資赴美，以留住其國內的半導體人才及技術。





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根據《彭博社》報導，專欄作家史密斯(Noah Smith)認為，過去幾十年，隨著網絡和全球經濟更開放，生產外包變得更加容易，許多美國製造商也將工廠轉移到海外，包含中國。然而，此舉對許多美國勞工造成傷害，並形成了一種普遍的看法，即貿易、供應鏈和外國投資，都是企業為了更便宜的海外勞動力，不願雇用薪資水平相對較高的美國人所致。





史密斯指出，台積電在亞利桑那州投資則表明，局勢已與10或15年前不同。由於兩岸關係特殊，如果中國決定武統台灣，那台灣就有被封鎖的危險，因此在美國設廠也有助於分散風險；至於台積電選擇美國，而不是像墨西哥等成本較低廉的國家，證實台積電在亞利桑那州的投資是真實的。





拋開政治考量和亞利桑那州土地成本價格，台積電之所以選擇美國，史密斯分析，原因之一是熟練勞動力的可用性，美國的工程師有很強的能力，美國的大學學府也是全球頂尖，為高科技製造商提供了充足的人才管道；由於美國擁有純熟的技術和建設，能提供良好的環境，近年來吸引不少外資前來設廠。





史密斯聲稱，台積電投資設廠對美國經濟效益很大，因為能提供高附加價值的出口產品，還能幫助美國保持技術方面的領先地位，同時提升供應鏈的穩定性；現在美國應致力於完善當地教育、擴大基礎建設、提供外企更多獎勵措施，吸引類似台積電的大廠赴美投資，確保美國能在全球技術、原物料供應鏈之戰中，與中國一較高下。















