該不該到校實體上課？開學日將近　網友熱議五大防疫煩惱

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著國人關注的還有「校園防疫政策」，根據地方政府與校園公告的防疫政策，其中包括「取消需肢體碰觸的體育課項目，改採單人可進行的運動」及「取消音樂課吹奏樂器等，容易造成飛沫傳染的活動」等，然而民眾對此看法兩極，其中一部分人認為「那為什麼不乾脆線上教學就好」，也有網友表示「已經制定滿完整了吧，總要讓孩子回去上課，一直在家不是辦法」。
學生上學中午一定會在校園用餐，也勢必會脫下口罩，「用餐時的飛沫感染風險」因而特別受到討論，雖然可以設立隔板，但有些學校規定學生要自備，讓家長急著在開學前購買，不過市價有百元到千元不等，讓民眾發文質疑，「買這麽貴的隔板會比較有用嗎？」，引起網友回應，但有部分民眾覺得「就當是買一個心安吧，不然還能怎麼辦」，但也有人持反對意見，表示「一整天都待在一起根本防不慎防，也不需要隔板吧」。
再來關注的是「三大族群開學煩惱」話題，學生最擔心的就是社交問題，各大專院校部分仍維持線上教學模式，讓許多大學新鮮人擔心有枯燥乏味的校園生活，更說「大學新生訓練都改成線上了，感覺更難認是朋友了」，也有大學生哀嚎已不想再遠距上課，「不會要一直線上下去吧，好想跟室友見面」，希望疫情逐漸穩定，早日回歸校園生活。
再者提到的是教職員工，教育部規定，若沒打疫苗，就要每七天快篩一次，持陰性證明才可進入校園，但日前卻爆出新進教師、實習教師沒造冊造成無疫苗可打的新聞，也讓「疫苗施打順序」引起討論，表示「沒打疫苗，就要一直快篩，但根本就排不到」，期待政府能盡快提出因應對策。另外家長最關注的就是「校園防疫」，有家長表示「要小學生保持社交距離，根本做不到吧？」，更有人質疑，小學生沒有疫苗可以打，若在喝水或是吃飯時被感染就不好了。開學將至，不管學生是否到校實體上課，都需要做好個人防疫工作，不但是保護自己也是保護他人。（實習編輯：歐雅如）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。