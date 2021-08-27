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該不該到校實體上課？開學日將近　網友熱議五大防疫煩惱

▲開學日將近，網憂「無疫苗」成破口。圖為接種疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲開學日將近，網憂「無疫苗」成破口。圖為接種疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-27 10:47:21｜2021-08-27 11:08:02

國內疫情逐漸趨緩，警界也陸續解封，9月1日為全國高中、國中及國小的開學日，日前教育部宣布開學仍以「實體上課」為主，但疫情的風險還是存在的，各校如何訂定防疫措施，是民眾關注的焦點，而《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「開學」話題的網路聲量，整理出網友熱議的開學五大防疫煩惱及三大族群的開學煩惱。

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根據《Social Lab社群實驗室》提供的數據可看到，即使教育部希望在九月能如期開學，學生能到校上課，不過許多人擔心學生無疫苗可打，會造成學生沒有「疫苗保護力」的問題，台灣18歲以下的學生族群，目前仍沒有疫苗可施打，怕一旦到校上課，會引發群聚風險，甚至會造成家庭或是社區感染。另外，教職員雖然可於開學前優先施打疫苗，但陸續爆出「新進教師、代理教師無法造冊施打」的消息，因此就有民眾發文質疑「目前的疫苗施打率真的可以開學嗎？」，引起討論。

▲網友關注實體開學的五大校園防疫煩惱。（圖／《Social
▲網友關注實體開學的五大校園防疫煩惱。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
接著國人關注的還有「校園防疫政策」，根據地方政府與校園公告的防疫政策，其中包括「取消需肢體碰觸的體育課項目，改採單人可進行的運動」及「取消音樂課吹奏樂器等，容易造成飛沫傳染的活動」等，然而民眾對此看法兩極，其中一部分人認為「那為什麼不乾脆線上教學就好」，也有網友表示「已經制定滿完整了吧，總要讓孩子回去上課，一直在家不是辦法」。

學生上學中午一定會在校園用餐，也勢必會脫下口罩，「用餐時的飛沫感染風險」因而特別受到討論，雖然可以設立隔板，但有些學校規定學生要自備，讓家長急著在開學前購買，不過市價有百元到千元不等，讓民眾發文質疑，「買這麽貴的隔板會比較有用嗎？」，引起網友回應，但有部分民眾覺得「就當是買一個心安吧，不然還能怎麼辦」，但也有人持反對意見，表示「一整天都待在一起根本防不慎防，也不需要隔板吧」。

再來關注的是「三大族群開學煩惱」話題，學生最擔心的就是社交問題，各大專院校部分仍維持線上教學模式，讓許多大學新鮮人擔心有枯燥乏味的校園生活，更說「大學新生訓練都改成線上了，感覺更難認是朋友了」，也有大學生哀嚎已不想再遠距上課，「不會要一直線上下去吧，好想跟室友見面」，希望疫情逐漸穩定，早日回歸校園生活。

▲網友討論三大族群的開學煩惱。（圖／《Social
▲網友討論三大族群的開學煩惱。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
再者提到的是教職員工，教育部規定，若沒打疫苗，就要每七天快篩一次，持陰性證明才可進入校園，但日前卻爆出新進教師、實習教師沒造冊造成無疫苗可打的新聞，也讓「疫苗施打順序」引起討論，表示「沒打疫苗，就要一直快篩，但根本就排不到」，期待政府能盡快提出因應對策。另外家長最關注的就是「校園防疫」，有家長表示「要小學生保持社交距離，根本做不到吧？」，更有人質疑，小學生沒有疫苗可以打，若在喝水或是吃飯時被感染就不好了。開學將至，不管學生是否到校實體上課，都需要做好個人防疫工作，不但是保護自己也是保護他人。（實習編輯：歐雅如）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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