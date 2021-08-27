賀錦麗就南海議題向北京施壓　越南、新加坡表態不選邊站

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就在賀錦麗抵達越南的前一天，中國將20萬劑新冠疫苗送抵越南，而中國駐越南大使熊波也與越南總理范明正進行會面，承諾中方將加碼贈200萬疫苗，展現兩國緊密的關係，越南也直接表態不會「選邊站」，被解讀是要安撫中國情緒同時給美國打預防針。越南總理范明正強調，越南向來保持一個多元獨立的外交戰略，「不會與某個國家聯合起來對抗另一個國家」。此外，他也強調希望與中國加強合作關係和政治信任，更表示在南海議題上兩國需共同努力維持和平穩定。
目前，越南與中國是最高層級的戰略性合作夥伴（Strategic partnership），與美國則是第二層級的全面性合作夥伴（Comprehensive partnership），可以看出與中國的關係目前是更上一層，也成為美國急欲拉攏的對象。
《南華早報》引述中國社會科學院的東南亞研究專家Xu Liping指出，范明正與熊波會面代表著「中越關係不變」，但儘管如此，中國也無法對美國加大力道試圖取得越南支持的做法視而不見。賀錦麗在訪問越南時提及美國希望與越南升級夥伴關係，美國也對越南提出許多具體成諾，包括安全、防疫和經濟合作等，這也是越南一直以來希望的。但作為中國的鄰國及親近夥伴，越南也擔心與美國發展關係是否會威脅其與中國的關係，這也就說明為什麼越南要先會見熊波，以強調中越關係仍是越南的首要外交考量」。
廣州暨南大學東南亞事務專家Zhang Mingliang分析則指出，中國捐贈疫苗的時機點反映了北京和河內當局應對美國的政治考量及策略。「越南採取的立場是『傾向』而非『依賴』美國，這讓越南在外交政策上有更多的彈性和獨立性，同時又能避免與中國關係惡化」。《海峽郵報》則引述美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）東南亞專家希伯特（Murray Hiebert）指出，「中國大使在賀錦麗抵達前的敏感時刻堅持與越南總理會面，說明北京十分憂慮自己同為共產國家的鄰居將向美國傾斜」。
新加坡也與越南一樣強調不會選邊站。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）就表示，新加坡將會為盟國發揮功用，但不會被利用，強調在中美衝突之間新加坡不會掩護任何一方推進負面計畫。新加坡因地理位置極具戰略地位，國防上又長年高度仰賴美國，且作為亞洲金融重鎮其主要外國投資來自美國，因此與美國的合作關係原本就相當緊密。在歐巴馬時代，新加坡就在配合美國南海策略上發揮作用，但在近年新加坡轉而希望在中美之間取得平衡。《Global Times》社論指出，像新加坡的小國希望能在區域及國際舞台發揮作用和影響力，但也不希望成為大國的旗子。
新加坡總理李顯龍在8月初阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上就曾表示，美中衝突對世界來說會是個災難，盼兩國能重塑合作互信的關係；他一方面告誡美國「中國不是蘇聯，是不會消失的」，一方面又告誡中國「東昇西降的論述是錯的」，可以看見其在處理中美衝突上希望取得更平衡的角色。面臨賀錦麗來訪，外交部長維文再度重申「發揮作用」和「被利用」的區別，專家解讀這除了是向美國釋放訊號新加坡將不會選邊站外，也是向東南亞其他國家喊話。廣西民族學院的東南亞研究學院副院長表示，「新加坡在東南亞擁有高度影響力，因此它處理美中的態度將成為其它國家參考的範本」。東南亞國家多希望能在美中之間調適並找到平衡，專注在自身利益並維持東南亞地區的團結和整體性。
美中關係在拜登上任後仍然緊張，兩大強國積極爭取各國盟友支持，亞太地區是制衡中國擴張的關鍵地帶，東南亞作為「中國的後花園」更是兵家必爭之地。在本次Delta疫情中，馬來西亞、印尼、泰國和越南等疫情加劇，兩國趁機大展「疫苗外交」的攻勢，就可看出美中在東南亞地區的競爭相當激烈。近期美國在阿富汗撤軍的決定引發不少盟友對美國誠信的質疑，因此賀錦麗這趟東南亞之旅除了重申「美國回來了」，也普遍被認為要安撫亞洲盟友、鞏固其在亞太地區的影響力並與中國抗衡。夾在中美抗衡之中，東南亞國家多希望維持更大的外交彈性並避免犧牲與任何一方的關係。在新加坡和越南都表態「不選邊站」後，這場中美在東南亞的拔河賽恐怕將持續下去。