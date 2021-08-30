印尼明年開放自費追加第3劑疫苗　官員卻被爆已插隊接種

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其中，哈迪就向佐科威分享自己已經完成第3劑施打，佐科威開玩笑回應：「難怪你氣色看起來這麼好，我們的市長插隊打疫苗呢」；而努爾則透露自己第3劑疫苗施打的廠牌是莫德納疫苗。最後，蘇比安托還問佐科威：「大家都已經追打疫苗了，你打（第3劑）了嗎？」佐科威則回應道「還沒，我還在等輝瑞」。
影片一出引發民眾質疑，因為印尼疫苗目前仍處短缺狀態，且根據印尼衛生部，目前只有醫護人員才能施打到第3劑追加疫苗。印尼衛生部COVID-19疫苗發言人納蒂雅（Siti Nadia Tarmizi ）也證實，關於醫護才能追加疫苗之規定目前並未改變，但也坦言疫苗發配是地方政府的權責，未來將定期稽核疫苗發配狀況及管理。印尼總統府則未對此事進行回應，只將影片下架。
印尼6、7月時疫情急遽惡化，儘管當時超過95%的醫護人員已經接種過疫苗，卻有數千人仍然確診，甚至有不少死亡案例。由於絕大部分醫護人員施打的是中國廠牌科興疫苗，掀起各界對科興疫苗保護力的質疑。印尼政府也決定於7月開始給醫護追加第三劑mRNA疫苗加強防護力。
印尼當局於8月25日表示預計於明年開放一般民眾接種第3劑疫苗。目前印尼的1、2劑疫苗都是免費施打，但追加第3劑將由民眾自費施打，一劑大約7至8美元，屆時將公告所有的疫苗廠牌開放民眾選擇。有加入健保的低收入戶民眾則仍可以免費打，無需付費。印尼當局表示，期待在2022年1月能施打全國1億8000萬人，達到7成施打率。根據《Our World In Data》，截至8月25日，印尼一劑施打率為21.8%、二劑施打率則為12.2%，施打率仍偏低。
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