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募資平台爭議多　立委盼經濟部研究納管

▲募資平台爭議事件頻傳，民進黨立委林楚茵（右）27日舉行記者會，呼籲公權力積極應對，期盼經濟部研究納管，建立消費爭議的協助處理機制，保障消費者權益。中央社記者郭日曉攝 110年8月27日
▲募資平台爭議事件頻傳，民進黨立委林楚茵（右）27日舉行記者會，呼籲公權力積極應對，期盼經濟部研究納管，建立消費爭議的協助處理機制，保障消費者權益。中央社記者郭日曉攝 110年8月27日

中央社

2021-08-27 17:30:11

（中央社記者范正祥台北27日電）募資平台爭議多，接獲近百位民眾陳情的民進黨立委林楚茵今天呼籲公權力積極應對，期盼經濟部研究納管，保障消費者權益。

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林楚茵在立法院召開記者會，反映募資平台爭議事件頻傳，她指出，根據行政院消費者保護處統計，去年共接到536件相關申訴案件，今年1至7月也累積多達203件。

林楚茵表示，她從去年11月召開協調會、12月舉辦公聽會，迄今近300天過去，仍然未見這問題獲得積極應對，受害民眾人數持續增加，公權力對此應有所管控。

陳情民眾代表溫小姐現身記者會控訴，2019年底有個「疊疊鍋」的產品募資，原承諾2020年3月出貨，但是至今仍未收到產品，拿不到商品也無法退款。

對於「疊疊鍋」產品募資爭議，出席記者會的行政院消保處副處長吳政學表示，「疊疊鍋」這案子已由新北市消保官受理處理，會找業者協商、調解，也會請新北市政府協助行政調查，如果涉有不法，不排除進一步送檢調偵辦。

吳政學建議，刷卡的贊助人可以向發卡銀行申請未收到貨、列爭議款項退刷。

談及如何減少募資平台爭議，吳政學說，希望經濟部能夠輔導募資平台，包括對消費者資訊充分揭露、把關提案內容要符合法規規定、平台應完善處理撥款程序和履約保證，以及建立消費爭議的協助處理機制，募資平台至少要做到這些責任。

與會的經濟部商業司專門委員蕭旭東表示，同意消保處的看法。他說，如果消保處認為募資是構成網路交易的消費行為，商業司對於網路零售已有定型化契約規範可供處理，也會找相關機關研商如何讓消費者的權益能夠更獲得保障。（編輯：張均懋）1100827

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