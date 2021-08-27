募資平台爭議多　立委盼經濟部研究納管

我是廣告 請繼續往下閱讀
林楚茵表示，她從去年11月召開協調會、12月舉辦公聽會，迄今近300天過去，仍然未見這問題獲得積極應對，受害民眾人數持續增加，公權力對此應有所管控。
陳情民眾代表溫小姐現身記者會控訴，2019年底有個「疊疊鍋」的產品募資，原承諾2020年3月出貨，但是至今仍未收到產品，拿不到商品也無法退款。
對於「疊疊鍋」產品募資爭議，出席記者會的行政院消保處副處長吳政學表示，「疊疊鍋」這案子已由新北市消保官受理處理，會找業者協商、調解，也會請新北市政府協助行政調查，如果涉有不法，不排除進一步送檢調偵辦。
吳政學建議，刷卡的贊助人可以向發卡銀行申請未收到貨、列爭議款項退刷。
談及如何減少募資平台爭議，吳政學說，希望經濟部能夠輔導募資平台，包括對消費者資訊充分揭露、把關提案內容要符合法規規定、平台應完善處理撥款程序和履約保證，以及建立消費爭議的協助處理機制，募資平台至少要做到這些責任。
與會的經濟部商業司專門委員蕭旭東表示，同意消保處的看法。他說，如果消保處認為募資是構成網路交易的消費行為，商業司對於網路零售已有定型化契約規範可供處理，也會找相關機關研商如何讓消費者的權益能夠更獲得保障。（編輯：張均懋）1100827