高雄首宗捷運聯合開發案簽約　陳其邁：帶動前金區再發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，高雄捷運營運多年，但從未有聯開案，不管台北捷運或東京、香港，類此以交通為主導的聯合開發或是TOD案，其實已行之多年，利用交通建設帶動地方發展對高雄至關重要，同時兼顧市府財政收益、地方發展需求；藉由聯合開發方式，市府所獲增加到約27億，佔權益權重約43%，設定發展的目標是以商業與新創基地為核心，感謝麗寶集團與高雄成為合作夥伴，推動高雄的城市轉型及交通建設。
陳其邁說，O4的地上權設定案已經流標三次，他擔任市長之後，一方面大力的推動捷運建設，另方面持續利用交通建設來帶動整個城市的發展，包括捷運黃線、紅線兩個延伸案，以及輕軌成圓，他認為財政無法支持建設寸步難行，因此成立捷運財務規劃小組，在財政規劃的超前佈署邏輯下，把原來的紅線、橘線周邊土地做更有效、創造更大的利潤，讓捷運未來的重大建設財務能夠更加平衡。
陳其邁也提及，高雄A級辦公室用地較為缺乏，O4聯開案帶動舊城區發展，他相信在亞灣區5G AIoT新創園區等建設，或在城市數位轉型過程中，必會新增就業人口，商業、公共服務或住宅需求隨之帶動。他肯定並佩服吳董事長眼光弘遠，加碼投資高雄是智慧的選擇，也感謝名軒慷慨讓利，對於未來挹注捷運興建，猶如吃了大補丸。也盼藉招商引資、築巢引鳳，吸引更多投資者，投資高雄、建設高雄。
本案是首件高雄捷運聯合開發案，也是通車營運13年來首次結合捷運場站共構開發的土地標的，基地位於舊高雄市議會O4站2號出入口，歷經資格審查及綜合評選，由麗寶集團旗下名軒開發公司脫穎而出，辦理本基地的規劃設計、投資興建等事宜，預計興建地下4層、地上23層建物，團隊依市場行情概估未來建物總銷售金額可逾60億元，依簽約之權益分配比例粗估，市府可獲配約27億元的商辦資產。
捷運局補充說明，本案開發後商辦大樓與捷運O4車站直接連通，建築物使用者搭乘捷運出站即是抵達目的地，未來開發後除了有優質辦公空間，同時規劃新創交流中心，採大尺度及挑高場域設計，可作為藝文展演、大型會議、文創發表或公益活動使用，不僅在大樓的上班族通勤好便利，前來欣賞展演或參加會議的使用者同樣享受捷運聯合開發的好處。