專訪／韓團VERIVERY公開床伴！「他」獨自一人好孤單

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台灣適逢農曆7月鬼門開，成員沒有太多撞鬼經驗，透露頂多在拍攝現場遇到暗燈情形，對漆黑空間感到害怕，啓賢卻爆料慜撰跟岡旻「都很膽小」，尤其慜撰不敢看鬼片，浩英加碼透露：「看的時候腳還會離開地板！」大夥嘲笑：「真的很誇張！」那團中誰最勇敢？7人一致認為是勇勝，「因為他情緒上都不會有變化」。
VERIVERY也透露房間分配，浩英跟延浩睡一間，勇勝、岡旻、啓賢、慜撰則4人一房，東憲自己睡，表示：「我們好像沒有人不敢自己一個人睡覺。」啓賢就說：「那如果慜撰跟岡旻比較膽小的話....」東憲就問岡旻：「你自己在房間關著門，睡得著嗎？」岡旻反駁「當然」，甚至要求跟獨自睡的東憲換房間，證明自己的膽量。
2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，南韓疫情更甚嚴峻，確診連日破千例，藝人已好長一段時間無法舉辦公開活動，僅能透過視訊方式與媒體、粉絲「連結」，VERIVERY表示與大家聯繫感情的方式，就是多更新社群貼文、開直播，「專輯的宣傳是跟粉絲互動的方式之一，所以製作音樂，集結了很多的可能性」。
訪問最後，7位成員向台灣粉絲喊話：「可以藉由專訪來跟大家交流覺得很開心，以後有機會、疫情好轉的話，希望可以去台灣跟我們的粉絲們見面，一起度過開心的時光。希望這次的專輯大家一定要多多支持跟喜愛喔！」VERIVERY將推出台灣場限定專輯預購，詳情可至RICHINING臉書查詢。
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