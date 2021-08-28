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專訪／韓團VERIVERY公開床伴！「他」獨自一人好孤單

▲VERIVERY公開成員房間分配。（圖／RICHINING）
▲VERIVERY公開成員房間分配。（圖／RICHINING）

記者陳雅蘭/首爾-台北連線專訪

2021-08-28 13:09:41

韓團VERIVERY發行新專輯《SERIES 'O' [ROUND 2 : HOLE]》，成員東憲、浩英、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻7人接受《NOWnews今日新聞》越洋專訪做宣傳，聊到適逢農曆7月鬼門開，大家撞鬼經驗不多，但指出慜撰最膽小，那敢一個人睡覺嗎？他們就透露房間分配，大方公開各自床伴！ 

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2020東京奧運日前圓滿落幕，7位男孩透露他們觀賽時屬於「激動派」，更現場還原當時情形，大家在看足球比賽時，只要南韓選手進球就會大聲尖叫，若失分的話會彼此信心喊話：「沒關係！沒關係！」甚至研究比賽規則，從中了解足球該怎麼踢。VERIVERY也說，他們觀賽時必備刨冰跟水果、甜品，「開著冷氣配外送刨冰跟水果甜品真的很棒！」 

台灣適逢農曆7月鬼門開，成員沒有太多撞鬼經驗，透露頂多在拍攝現場遇到暗燈情形，對漆黑空間感到害怕，啓賢卻爆料慜撰跟岡旻「都很膽小」，尤其慜撰不敢看鬼片，浩英加碼透露：「看的時候腳還會離開地板！」大夥嘲笑：「真的很誇張！」那團中誰最勇敢？7人一致認為是勇勝，「因為他情緒上都不會有變化」。 

▲▼VERIVERY還原追奧運賽事的當下勝利與失分的情形。（圖／RICHINING）
▲▼VERIVERY還原追奧運賽事當下，得分與失分的情形。（圖／RICHINING）
▲▼VERIVERY還原追奧運賽事的當下勝利與失分的情形。（圖／RICHINING）
VERIVERY也透露房間分配，浩英跟延浩睡一間，勇勝、岡旻、啓賢、慜撰則4人一房，東憲自己睡，表示：「我們好像沒有人不敢自己一個人睡覺。」啓賢就說：「那如果慜撰跟岡旻比較膽小的話....」東憲就問岡旻：「你自己在房間關著門，睡得著嗎？」岡旻反駁「當然」，甚至要求跟獨自睡的東憲換房間，證明自己的膽量。 

2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，南韓疫情更甚嚴峻，確診連日破千例，藝人已好長一段時間無法舉辦公開活動，僅能透過視訊方式與媒體、粉絲「連結」，VERIVERY表示與大家聯繫感情的方式，就是多更新社群貼文、開直播，「專輯的宣傳是跟粉絲互動的方式之一，所以製作音樂，集結了很多的可能性」。 

訪問最後，7位成員向台灣粉絲喊話：「可以藉由專訪來跟大家交流覺得很開心，以後有機會、疫情好轉的話，希望可以去台灣跟我們的粉絲們見面，一起度過開心的時光。希望這次的專輯大家一定要多多支持跟喜愛喔！」VERIVERY將推出台灣場限定專輯預購，詳情可至RICHINING臉書查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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