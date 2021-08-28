泰國單日新增確診微降　9月起部分解封

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泰國從7月中開始，每天新增確診案例超過萬例、死亡人數破百；8月初開始更每天飆破2萬例確診。近一週確診數字微降，從2萬降到1萬7000至1萬8000之間，泰國公共衛生部認為疫情已有趨緩跡象。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持泰國疫情指揮中心會議，會議決定從9月1日起放鬆這29個府部分管制措施。
疫情指揮中心發言人阿披莎邁（ApisamaiSrirangson）在會後記者會中指出，會議決定放寬跨府移動限制，但呼籲民眾仍盡量避免跨府移動；現行每天晚間9時到隔日凌晨4時的宵禁繼續實施。
會中同意餐廳開放內用，冷氣餐廳可開放50%的座位數，無冷氣餐廳可開放75%；百貨公司和商場可重新營業；按摩業可以營業，但只能進行腳部按摩；美髮業可以營業，但只能剪髮，並且一個小時只能接待一名客人；運動比賽可以進行，但禁止觀眾入場。
政府要商業場所和餐廳的工作人員盡快接種疫苗，並且每週進行一次快篩；顧客進入餐廳和商業場所最好也能接種過疫苗。
泰國今天宣布新增1萬8702個新增病例以及273人死亡，至今累計113萬4046個確診案例，其中94萬4003人康復、18萬5200治療中、1萬587人死亡。截至今天，泰國6600多萬人口中約10%完整接種過2劑疫苗，33%接種過1劑疫苗。（編輯：馮昭）1100827