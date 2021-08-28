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泰國單日新增確診微降　9月起部分解封

▲儘管每天新增案例仍高達1萬8000例，泰國政府27日仍宣布放寬部分封鎖措施，9月1日起開放餐廳內用，但有人數限制；同時開放百貨商場營業，但呼籲經營者和員工盡快接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管每天新增案例仍高達1萬8000例，泰國政府27日仍宣布放寬部分封鎖措施，9月1日起開放餐廳內用，但有人數限制；同時開放百貨商場營業，但呼籲經營者和員工盡快接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-28 06:11:55

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）儘管每天新增案例仍高達1萬8000例，泰國政府今天宣布放寬部分封鎖措施，9月1日起開放餐廳內用，但有人數限制；同時開放百貨商場營業，但呼籲經營者和員工盡快接種疫苗。

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泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，政府從7月12日開始對曼谷在內的10個府實施嚴格的封鎖措施，包括宵禁、禁止餐廳內用、禁止各大百貨公司和商場營業、關閉娛樂休閒場所以及管控跨府移動。7月20日增加3府；隨著疫情往外擴散，8月3日再增加16個府，共29個府實施嚴格封鎖措施。

泰國從7月中開始，每天新增確診案例超過萬例、死亡人數破百；8月初開始更每天飆破2萬例確診。近一週確診數字微降，從2萬降到1萬7000至1萬8000之間，泰國公共衛生部認為疫情已有趨緩跡象。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持泰國疫情指揮中心會議，會議決定從9月1日起放鬆這29個府部分管制措施。

疫情指揮中心發言人阿披莎邁（ApisamaiSrirangson）在會後記者會中指出，會議決定放寬跨府移動限制，但呼籲民眾仍盡量避免跨府移動；現行每天晚間9時到隔日凌晨4時的宵禁繼續實施。

會中同意餐廳開放內用，冷氣餐廳可開放50%的座位數，無冷氣餐廳可開放75%；百貨公司和商場可重新營業；按摩業可以營業，但只能進行腳部按摩；美髮業可以營業，但只能剪髮，並且一個小時只能接待一名客人；運動比賽可以進行，但禁止觀眾入場。

政府要商業場所和餐廳的工作人員盡快接種疫苗，並且每週進行一次快篩；顧客進入餐廳和商業場所最好也能接種過疫苗。

泰國今天宣布新增1萬8702個新增病例以及273人死亡，至今累計113萬4046個確診案例，其中94萬4003人康復、18萬5200治療中、1萬587人死亡。截至今天，泰國6600多萬人口中約10%完整接種過2劑疫苗，33%接種過1劑疫苗。（編輯：馮昭）1100827

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