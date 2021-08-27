高端釀主動脈剝離？醫：注意症狀！致死率每分鐘上升１％！

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主動脈剝離是什麼？為什麼會出現？
主動脈可試想成「三層包在一起的水管」，當最內層的水管出現裂孔，水便會流向內、中層的縫隙，使得內層和中層逐漸分離，更進一步導致剝離。
張釗監醫師表示，主動脈在健康狀況良好時，是呈現非常具有韌性的狀態，因各種風險因素導致脆弱後，就有可能形成裂縫，使得原本在內膜運輸的血液流至中膜，更進一步撕裂內膜及中膜形成剝離，最終引起所謂的「主動脈剝離」。
主動脈剝離上下有別 上主動脈致死率極高！
主動脈外表呈現拐狀的形狀，依上、下分成升主動脈和降主動脈，視剝離的位置不同，對生命的威脅也會有所不同。於下的降主動脈，可能影響到各個器官或身體部位，例如影響到腎臟將引起急性腎衰竭，腸道則為急性腸缺血，下肢則形成癱瘓。而於上的升主動脈剝離，危險程度非常高，有很高的機率將直接影響心臟，例如心包膜填塞，或是壓迫到血管造成心肌梗塞，頭部則會形成腦中風。
怕高端釀主動脈剝離？醫：真正風險才更要注意！
主動脈剝離最主要的風險因素，包括了三高、糖尿病等慢性疾病。肥胖也容易引起慢性病，也是需注意的族群之一。抽菸習慣則也容易使得動脈硬化導致脆弱。其它也包括了結締組織疾病等。因此防範的方法，也就包括了積極控制慢性病及結締組織疾病、體重、戒菸等。
近日民眾所關注的，在施打高端疫苗後猝死的陸姓作家，據了解身有高血壓，雖施打前健康狀況良好，在施打後猝死，但主動脈剝離是急性疾病，誘發因素形成就會發生，因此張釗監醫師認為和疫苗較無相關性，可能僅為時間上的巧合。
不過張釗監醫師也提醒，雖然目前以醫學的角度來看兩者關連性不高，但前述所提到的風險族群，還是時時都應掌握自己的健康狀況，並注意任何相關的身體不適徵兆。施打疫苗利大於弊，但打疫苗前更要與醫師討論是否合宜、有哪些需要注意。其它像是正在接受治療者、用藥者也是同樣的道理，以避免憾事發生。
主動脈剝離症狀要注意，致死率每分鐘提升１％！
張釗監醫師指出，主動脈剝離的症狀有別於心肌梗塞，心肌梗塞主要為胸口悶痛，以及肩、頸、背、手臂等處的延伸性疼痛，較不明顯，主動脈剝離的疼痛則會有相當明顯的撕裂疼痛，且也會有背部疼痛的感覺，延伸性疼痛則很少出現。據了解，陸姓作家在生前就曾和朋友反映有胸痛、背痛的情況出現，遺憾的是未緊急就醫。
張釗監醫師指出，如同前述所提，主動脈剝離視發生位置危險程度會有所不同，若為升主動脈影響心臟則分秒必爭，致死率約每分鐘提升1%，時間拖越久對患者越不利。
因此再三提醒風險族群，如有發生任何身體不適都應提高警覺，特別是發生在胸腔的症狀往往急具危險性，應盡速就醫急診，不宜繼續觀察，以避免誤判。這情況不論是否施打疫苗都應注意，施打疫苗後更應留心，一般民眾也不能大意。
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