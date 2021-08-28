台灣泡麵一哥是？老饕曝「這碗」低調不敗：法國阿嬤也愛
泡麵因為具有方便及便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣。近日，就有網友討論「台灣有不少不同的泡麵，想問來一客怎麼可以活這麼久？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 11:37:10
原PO在PTT貼文指出「來一客真的是從小吃到大的好夥伴，只是不知道為什麼這麼多人愛，感覺泡麵選項很多阿？這問題我問我自己也回答不出來，而且記得之前看Youtuber給法國阿嬤吃泡麵，很猛耶！直接行銷國際，阿嬤最後覺得鮮蝦魚板口味的好吃，跟我一樣」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為小碗，有他自己的市場」、「小碗熱量較低，就是嘴饞可以解」、「比較小碗，偷吃宵夜的罪惡感比較低是主因」、「算是市面上比較低調的泡麵，不難吃也小碗，出遠門方便攜帶」、「小碗口味多」、「我之前外國朋友來吃之後，還叫我幫他寄幾碗過去」、「價格大眾口味又多，就長久囉」、「份量比較少，適合當宵夜或是下午的點心吃」、「這份量在台灣根本沒有其他廠牌可以打啊」。
不過，也有網友認為「我個人久不會買，太小碗.....」、「太小碗+1不適合我」、「覺得湯頭太淡耶」、「來一客跟維力我還是選維力，還比較能吃飽」、「有夠少吃不飽，不適合肥宅」、「小碗有小碗的市場，之前漢寶的蚵仔味細麵也是這樣，但我吃不飽不會買」。（編輯：張嘉哲）