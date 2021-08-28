友邦貝里斯與我國洽談買高端？陳時中說有前提

台灣國產疫苗高端近期已開放預約，並有民眾陸續施打，根據外媒消息，位於中美洲的邦交國貝里斯(Belize)也有意購買，目前仍在初步洽談階段。為此，指揮官陳時中今（28）日表示，目前手頭上還沒有這樣的名單，但知道外交部有些聯繫，確實有些友邦想要購買，但前提是我們打的量有剩下才會考慮出貨給友邦。
記者許家禎/台北報導
2021-08-28 14:57:14｜2021-08-28 15:49:01
根據貝里斯廣播電台《LOVE-FM》報導，貝里斯衛生部長柴巴特(Michel Chebat)，近日接受其訪問表示，已與台灣大使初步討論了高端疫苗採購案。柴巴特聲稱，貝里斯政府不會放過為人民提供良好疫苗的機會，將持續以嚴謹態度，關注高端疫苗發展，積極爭取購買。
為此，陳時中表示，目前手頭上還沒有確定的名單，但知道外交部一直與友邦有聯繫，知道友邦想要購買。但他強調，狀況還是一樣，前提是台灣的量夠，且量與製造都有剩下，才會出貨給友邦。
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