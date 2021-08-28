青少年施打BNT約一成會發燒 接種意願書揭露注意事項
BNT疫苗今（28）日納入意願平台選項，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示將優先提供給學生施打，屆時將造冊依照流感疫苗的方式進入校園施打，因此12到17歲的學生無須上平台做意願登記，施打疫苗之前會有家長意願同意書，上頭有接種的注意事項，如約有平均一成的學生會發燒等相關資料供學生與家長審視。
記者許家禎/台北報導
2021-08-28 15:18:31｜2021-08-28 16:00:07
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（28）日指出，青少年接種新冠疫苗Mrna如BNT或莫德納比較容易出現接種後不舒服，主要是頭暈、噁心與頭痛和發燒，年輕族群來講，發燒比例約一到兩成左右，大概平均一成，接種前會請家長詳閱接種意願說明書。意願書上頭也會特別註明，國外有報告，接種後可能出現罕見心肌炎跟心包膜炎，症狀是胸痛、呼吸困難，而年輕男性發生機會比女生高。
羅一鈞指出，其實年輕族群並沒有哪些特別疾病絕對不能接種，主要是說有無對疫苗成分有嚴重過敏的狀況，當然本身有一些慢性疾病，但還沒有獲得妥善控制的學生族群，建議也跟主治醫師詳細討論，看是不是要在這波做接種。
陳時中表示，這次BNT疫苗優先提供給學生之外，也提供給還未施打過第一劑的人，主要目標還是希望能夠擴大第一劑的施打率。他知道每個年齡層都希望施打到，但目前目標還是先把第一劑施打率做出來，如此一來有利公共防疫、也公平。至於第二劑雖然會晚一點，也會做適當的安排，但他也坦言不排除延長第一劑與第二劑施打的間隔時間。
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