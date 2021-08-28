議長親送防疫物資給市長　籲市民持續抗疫

高雄市議會議長曾麗燕再度匯聚社會資源，結合吳麥文教基金會、竑天興業有限公司、鍇潔企業有限公司的力量，今（28）日親自將2萬5000雙防疫手套、3萬片口罩和30桶4000CC裝酒精等物資送到市長陳其邁手上，提供給市府防疫人員使用，並呼籲市民持續抗疫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-28 14:10:08｜2021-08-28 14:19:20
自疫情爆發後，曾議長不僅自掏腰包採購防疫物資，更發動各界捐贈，分別送給左營、前鎮、小港警分局及10個派出所、環保局清潔隊，也送愛心便當到小港醫院，為第一線基層人員加油打氣；曾議長指出，防疫持久戰已經開打，防疫手套、口罩和酒精成為生活必須品，也是消耗品，隨時需要補充。
曾議長感謝民間投入防疫力量與資源，讓高雄疫情一直相對穩定，她強調，防疫絕不能鬆懈，更不能掉以輕心，全體市民要做好長期抗疫準備，在議員王義雄陪同下，曾議長和民間團體共同將防疫物資送到市長陳其邁手上，交由市府統籌運用於防疫。
對於陳市長和市府團隊控制疫情的努力，曾議長表示肯定，尤其疫苗接種站的溫馨服務令人感動，希望在全體市民努力下，早日終結新冠肺炎疫情；市長陳其邁説，新冠肺炎疫情是百年一遇的重大疫情，防疫絕不能鬆手，期盼市民踴躍接種疫苗，大家一起抗疫。