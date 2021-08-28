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議長親送防疫物資給市長　籲市民持續抗疫

▲高雄市議會議長曾麗燕和民間團體共同將防疫物資送到市長陳其邁手上，交由市府統籌運用於防疫。（圖／高雄市議會提供）
▲高雄市議會議長曾麗燕和民間團體共同將防疫物資送到市長陳其邁手上，交由市府統籌運用於防疫。（圖／高雄市議會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-28 14:10:08｜2021-08-28 14:19:20

高雄市議會議長曾麗燕再度匯聚社會資源，結合吳麥文教基金會、竑天興業有限公司、鍇潔企業有限公司的力量，今（28）日親自將2萬5000雙防疫手套、3萬片口罩和30桶4000CC裝酒精等物資送到市長陳其邁手上，提供給市府防疫人員使用，並呼籲市民持續抗疫。

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自疫情爆發後，曾議長不僅自掏腰包採購防疫物資，更發動各界捐贈，分別送給左營、前鎮、小港警分局及10個派出所、環保局清潔隊，也送愛心便當到小港醫院，為第一線基層人員加油打氣；曾議長指出，防疫持久戰已經開打，防疫手套、口罩和酒精成為生活必須品，也是消耗品，隨時需要補充。

曾議長感謝民間投入防疫力量與資源，讓高雄疫情一直相對穩定，她強調，防疫絕不能鬆懈，更不能掉以輕心，全體市民要做好長期抗疫準備，在議員王義雄陪同下，曾議長和民間團體共同將防疫物資送到市長陳其邁手上，交由市府統籌運用於防疫。

對於陳市長和市府團隊控制疫情的努力，曾議長表示肯定，尤其疫苗接種站的溫馨服務令人感動，希望在全體市民努力下，早日終結新冠肺炎疫情；市長陳其邁説，新冠肺炎疫情是百年一遇的重大疫情，防疫絕不能鬆手，期盼市民踴躍接種疫苗，大家一起抗疫。

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