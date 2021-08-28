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軍公教明年加薪有望　調整幅度待評估

▲軍公教明年加薪有望　調整幅度待評估。（圖／NOWnews資料照）
▲軍公教明年加薪有望　調整幅度待評估。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-08-28 16:49:42

（中央社記者賴于榛台北28日電）政院官員今天表示，經濟成長果實要全民共享，行政院長蘇貞昌對明年軍公教待遇往加薪方向調整的態度很清楚，但調整幅度還要相關部會再做細部評估。

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對於明年度軍公教調薪案，行政院長蘇貞昌日前指示相關部會，再次考量各項因素，肯定軍公教辛勞，做為政府帶頭加薪的示範；蘇貞昌昨天也表示，已特別交代勞動部準備資料，讓基本工資審議委員會未來審議時，勞工基本工資有正向發展。

政院官員說，台灣今年經濟成長率持續提升，主計總處日前公布台灣第2季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

官員表示，軍公教近2年在防疫工作表現優異，而台灣今年經濟成長預期也破近年來紀錄，軍公教與勞工都應獲得正面鼓勵；至於受創產業部分，則應適度給予支持。

官員說，經濟成果分享而來的薪資調漲，原則上將一致性處理，蘇貞昌對軍公教往調薪方向處理的態度很清楚，至於調整幅度等細節，人事總處與相關部會須仔細評估財務負擔、經濟成長等因素，同時注意企業自主的調薪幅度。

官員表示，待基本工資審議委員會結果出爐，軍公教待遇調整也將以此為基礎衡量。

至於基本工資是否調漲，官員表示，尊重基本工資審議委員會的審議，蘇貞昌已請勞動部及經濟部準備完整資料，讓委員會能夠完善考量，使薪資調整有望朝正向發展。

官員說，經濟成長也非所有產業都受惠，基本工資若調漲，恐衝擊因疫情受創的產業或店家，導致成本被墊高，部會正持續進行綜合評估與考量，預計提出配套措施，降低受創業者因薪資調整帶來的衝擊。（編輯：張均懋）1100828

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