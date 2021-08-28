環團街頭投影宣傳反核　籲民眾核四公投投不同意

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綠色和平9名行動者也在昨天晚間在自行車上裝設投影機，將核廢料追逐兒童與動物的意象動畫，投影在新北市政府、台北市政府、民進黨中央黨部、國民黨中央黨部、台電大樓、原能會等處，並在地圖留下「17NO」的軌跡，希望藉此凸顯擁核人士的荒謬訴求，呼籲相關單位以台灣民眾安全為優先考量。
綠色和平專案經理古偉牧說，核四支持者的「核廢料放我家」口號，顯示他們一點都不在乎核能安全，事實上核廢料在全球受到嚴格控管，若真的將核廢料散布於民宅作為因應，將增加高輻射物質移動頻率，甚至可能成為具有輻射的爆裂物髒彈（Dirty bumb），威脅台灣以及全球安全。
古偉牧也說，國際原子能總署2001年生效「用過核燃料管理安全及放射性廢料管理安全聯合公約」，後續在2007年推出指引建議核廢料儲存設施由立法規管，並明訂政府及儲放設施營運者的責任，包含設施的設計安全要求、興建及運送過程、核准過程，甚至最後的封閉過程等。
綠色和平也呼籲，台灣民眾應在12月18日的公投前認清核電不安全、不永續的事實，切勿輕信「核廢料放我家」這類荒謬主張，公投案第17案應投下不同意票，拒絕核四。（編輯：張芷瑄）1100828