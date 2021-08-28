搶勾BNT疫苗！意願登記平台大當機 接種一劑者無法加選
由國內民間企業、機構洽談的首批輝瑞BNT疫苗傳出即將在近日抵台，指揮中心今（28）日下午14時起開放符合資格民眾進平台進行意願登記，但由於瞬時載量過大一度造成大當機，但約20分鐘後即恢復正常，但需要注意的是，BNT疫苗目前未開放混打，因此已接種第一劑者暫時不開放修改、加選BNT疫苗。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-28 15:40:37｜2021-08-28 16:01:33
疫苗意願登記平台在今日下午14時重新開放民眾新增或修改意願，並添加BNT疫苗選項，開放給18歲以上民眾做勾選，至於12至17歲的在學學生，則統一用造冊方式到校施打。指揮官陳時中表示，BNT國內未開放混打，因此已接種過第一劑疫苗者，無法加選BNT，所以在第七輪疫苗預約符合施打AZ意願者將無法先做勾選。
陳時中說明，先前已做過意願登記施打AZ疫苗者，若想改成接種BNT疫苗，在這第七輪可以選擇將先不預約或不打，待8月31日16時過後，就可以上平台來做意願登記。
第七輪提供的廠牌為AZ疫苗，預約時間為明天上午10時至8月31日中午12時，施打時間為9月3日至9月10日，對象為7月19日前有意願登記並選擇AZ、未接種過疫苗者，目前初估將開放至29歲以上的年輕族群，相當於1992年12月31日前（含）出生者，約有100萬人，以及18歲以上的第9類族群。