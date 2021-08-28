藍拚反萊豬公投過關　江啟臣：公投重要性遠高於主席選舉

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江啟臣說，國民黨領銜提出的反萊豬、公投綁大選兩項公投，是顧食安、故民主，就算延期，也要通過，呼籲大家站出來投票，進行選票革命，更對民進黨投下不信任票。
反萊豬公投領銜人國民黨立委林為洲說，我們跟美國買了這麼多武器、配合半導體策略，跟美國的合作有很多面向，為何單要進口萊豬，不要忘記用反對萊豬的決心走出來，用選票決定台灣的命運。
記者會除江啟臣、林為洲出席外，秘書長李乾龍、副秘書長柯志恩、李彥秀、革實院院長羅智強、黨主席選舉候選人卓伯源、張亞中以及多位黨籍立委、雙北市議員皆與會，共同宣示重啟公投理念宣講活動，呼籲全民1218出門投下公民票，讓蔡政府感受到人民不滿萊豬進口與公投權遭弱化的憤怒。
為了讓大家深刻了解公投日已從828延至1218，國民黨特別推出「台灣豬豬肉乾」與「小豬撲滿」等文宣小物，藉此傳達共同支持台灣豬，1218拒絕萊豬進口的理念；記者會現場並由青年朋友手捧裝滿「台灣豬豬肉乾」與「小豬撲滿」的反萊豬模型車，將兩項文宣小物分送給來到希望廣場逛農特市集的民眾們，希望大家採購台灣農特產品之餘，也一起支持台灣豬。
此外，現場並由革實院院長羅智強引領黨內青年夥伴，包括田方倫、詹為元、楊植斗等人，一同進行公投理念的宣講。
國民黨再次重申，未來推行各項公投議題的宣揚活動皆會在疫情指揮中心逐步調整的相關防疫規定下進行，距離1218公投僅剩的時間不多，但目前的「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「重啟核四」、「珍愛藻礁公投」等四項公投議題皆攸關人民生活、生存、生命的基本權利，國人應該在有充分的資訊了解、理性的議題論辯下做出決定；國民黨要求民進黨不應意圖以各種似是而非的藉口阻擾公投理念宣傳活動的進行，讓人民能在獲取充分資訊下，於1218公投日做出決定自己未來的選擇。