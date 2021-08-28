暫離政治圈！林佳龍啟光合之行　首站抵觀部落訪昔日副手

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光合基金會指出，「光合之行」主要將拜訪全台以行動投入公益付出的夥伴，也將以發起人林佳龍的友人為基礎，主題訂為「攏係好朋友，台灣作夥行」。光合之行的首站從台中出發，陸續將到全台各地，關心偏鄉、長照、農業、地方創生、青創、傳產、教育、文化與觀光等領域的公益工作者。
前台中市副市長林依瑩原為弘道老人福利基金會執行長，曾發起不老騎士計畫，喚起社會重視老人家也有夢想的計畫。2014年林佳龍當選台中市長後，邀請林依瑩擔任副市長，協助社會福利等重要市政。林依瑩卸任後，便舉家進入台中市和平區，並在達觀部落定居，投入老人長照工作，凝聚出與在地共生的社區長照力，已成當地及台灣多處的長照轉型重要推手。
林佳龍在林依瑩的安排下，到玉山國中體驗照服員培訓課程，也加入台中善種子義工團隊，動手為部落弱勢長輩蓋房子，並拜訪當地有長照需求的長輩。其中71歲和78歲的阿公曾經因為氣切插管臥床，在當地「伯拉罕原鄉長照基地」與居家服務員、護理師、醫生的共同照顧下，進步到可以下床，回到日常生活，也成為知名周刊的封面故事。在林依瑩的推動下，照服團隊與醫療團隊能分工合作，並結合科技運用，妥適照顧偏鄉老人，在疫情期間更發揮重要的角色，廣受媒體關注與報導，顯見其一步一腳印踏實耕耘已有重要成果。
林佳龍表示，過去借重林依瑩的溫暖、活力、創意來擔任副市長推動長照與社會福利，看到林依瑩卸下副市長職務後，帶著三個孩子留在達觀部落，除了持續關心當地的實驗學校博烏瑪小學的發展，也擔任照服員，為當地創造工作機會，一直在偏鄉部落與社會角落，做帶領台灣社會往前走的工作，他內心十分感佩。
林依瑩表示，林佳龍在市長內任所推動的長照服務，已經逐漸開花結果，在偏鄉服務老人家，並帶給他們希望與快樂，她也從中得到快樂。
林佳龍表示，台灣已經是高齡社會，長照需求會越來越多，從今天的參訪看到台灣社會的希望，在擔任台中市長推動托老一條龍整合中央的長照2.0，改善政策以照顧者做核心需求服務，以社會投資的概念，帶動整個社區，讓長輩得到更好的照顧，也期待這樣的模式能夠帶動到全台灣。他強調，健全的長照制度，是進步社會重要指標，中央與地方政府都應該更努力來建立妥適的照護環境，以及培育人才投入產業。林佳龍得知偏鄉公益送餐，每月需要240公斤白米，準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。
林佳龍到博屋瑪國小與比令．亞布校長敘舊，關心學童受教環境。和平區山地有許多眼鏡蛇出沒，林佳龍從新聞得知有隻名叫「傻瓜」的忠犬，為護主而遭眼鏡蛇咬死，特別請知名燈藝師藍永旗老師製作以傻瓜為原形的花燈，致贈給學校。林佳龍表示，過去在擔任交通部長推動台灣燈會籌備期間，和藍永旗老師結下很深的緣分，也感謝藍永旗老師百忙之中，特別抽空無償趕製，希望學童留心毒蛇之外，也能記得這則在地的小故事。
新聞來源為Newtalk 新頭殼