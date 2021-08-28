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重批陳時中如「現代版晉惠帝」蔣萬安斥：不知民間疾苦

▲重批陳時中如「現代版晉惠帝」蔣萬安斥：不知民間疾苦 （圖／新頭殼）
▲重批陳時中如「現代版晉惠帝」蔣萬安斥：不知民間疾苦 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-08-28 19:27:51

衛福部長陳時中以訂製西裝比喻印有「復必泰」標籤的BNT疫苗，引發外界批評。對此，國民黨立委蔣萬安今天(28日)砲轟說，陳時中宛如「現代版晉惠帝」，不知民間疾苦、不食人間煙火。

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陳時中上廣播節目專訪時，以訂製西裝比喻與BNT簽的採購合約，引發外界批評後，隨後稱這是在電台訪問時的形容，「硬要把比較嚴苛事實加諸在訪談裡面，大可不必」，並稱「我實在不應該去回應這種（議題）。」

國民黨今天下午舉行「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」戶外記者會，蔣萬安會後受訪時表示，他一直以來立場就是反對萊豬進口，很多家長為了維護下一代健康安全，不希望孩子吃到萊豬，因此希望1218公投時，大家能用選票表達看法。

媒體詢問，名列2022台北市長熱門候選人，民調領先參選意願是否增加？蔣萬安說，民調都是參考，起起伏伏。 他說，疫情這段期間，很多民眾受影響、衝擊，生活陷入困頓、生計出現問題，民眾希望疫苗足夠，尤其開學在即，老師、學生還沒打到疫苗，樂見BNT疫苗有可能到貨，另一方面也希望紓困加大力道，振興照顧到各產業，特別是小商家，而非大企業財團。

至於參與今天活動是否代表支持江啟臣選黨主席？蔣萬安並未正面回應，僅稱食安與健康一直是人民最基本需求，若政府連這兩項都做不到，談其他都是枉然。

話鋒一轉，蔣萬安也批評，指揮官以西裝為比喻的說法，荒謬且不倫不類，當人民受疫情肆虐，渴求疫苗時，政府沒看見，卻用意識形態凌駕專業。

蔣萬安進一步說，過去有晉惠帝「何不食肉糜」，現今有指揮官疫情肆虐時，稱要等等、要訂製西裝，且有一定規格，「根本現代版晉惠帝，不知民間疾苦，不食人間煙火」。

蔣萬安直呼，看不到政府為3 11錯誤決策，或阻擋疫苗的錯誤決策有任何反省與檢討，永遠就是耍嘴皮式的方式在回應人民，今天人民站出來，1218用公投選票告訴政府，捍衛自身與下一代的健康與權益。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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