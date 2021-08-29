美公布病毒溯源報告　中國外交部：已提嚴正交涉

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馬朝旭並稱，中國多次重申，COVID-19病毒溯源是一個複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。但美國罔顧科學和事實，執迷於政治操弄和情報溯源。他們拿不出任何真憑實據，卻一再編造謊言，對中國進行抹黑指責。
他指責美國的目的就是藉溯源問題向中國「甩鍋」推責，散播政治病毒。美國動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。
馬朝旭還稱，美方指責中國在溯源問題上不透明、不配合，這完全是睜眼說瞎話。中國高度重視並積極參與全球溯源科學合作，本著科學、開放、透明的原則，先後兩次邀請世衛專家來中國開展病毒溯源研究。今年初，國際和中國權威專家組成聯合專家組，在中國進行了為期28天的考察研究，並發布了中國－世衛組織溯源聯合研究報告，得出了權威、專業和科學的結論，為全球溯源合作打下良好基礎。
他說，中國始終支持並將繼續積極參加科學溯源，但堅決反對搞政治溯源。
馬朝旭反批，在溯源問題上，不透明、不負責、不合作的恰恰是美國。美方至今拒絕回應國際社會對狄翠克堡（Fort Detrick）基地生物實驗室以及美國200多個海外生物實驗基地等合理懷疑，試圖掩蓋真相，逃避責任。美國有責任和義務給全世界一個交代。
他最後稱，得道多助，失道寡助。中方再次正告美方，搞政治溯源沒有出路，立即停止毒化國際溯源合作氛圍、破壞全球團結抗疫的行徑，回到科學溯源、合作抗疫的正路上來。（編輯：楊昇儒）1100828