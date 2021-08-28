BNT疫苗超搶手！才開放3小時 逾197萬人湧平台搶登記
指揮中心於今（28）日14時起，開放BNT疫苗在疫苗意願平台上進行登記，沒想到才過3小時，已有197萬7084人勾選BNT疫苗，其中有13萬1010人則是只願意打BNT。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-28 19:20:05
由國內民間企業、機構洽談的首批輝瑞BNT疫苗可望在近日抵台，指揮中心在今日下午14時起開放符合資格的民眾，可到意願登記平台上進行登記，不過目前未開放已接種第一劑者加選BNT疫苗，也無開放混打，12至17歲的學生族群則規劃透過校園造冊方式統一在校施打。
根據最新統計，截至下午17時，全國完成意願登記總人數為1269萬7347人，其中在14時以後新增22萬8578人，有勾選BNT疫苗者共有197萬7084人，單選BNT者為13萬1010人。
進一步來看，先前只願意打莫德納疫苗者，從近200萬人降為約125萬人，而同時選擇莫德納與BNT者共有75萬1395人；另在登記時已完成2劑無法登記疫苗種類共有1433人。
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